Enzo Tortora, chi è la figlia Gaia: età, carriera, marito, LA7, matrimonio, figli, titolo di studio, Instagram

Gaia Tortora, la figlia del giornalista scomparso Enzo Tortora, sarà ospite di Mara Venier nel salotto di Domenica In e rilascerà una toccante intervista. Racconterà tutto sulla sua vita e le vicissitudini del padre. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo di lei e della sua storia.

Chi è Gaia Tortora: età, carriera, LA7

Gaia Tortora è nata a Roma il 24 aprile del 1969 sotto il segno del toro e ha quasi 54 anni. La sua famiglia è composta tutta di volti noti: il padre Enzo Tortora e la madre Miranda Fantacci, ma anche la sorella Silvia, prematuramente scomparsa a gennaio 2022 all’età di 59 anni. Come la sorella, anche Gaia è una giornalista e ha iniziato a muovere i primi passi da giovanissima prima con Teleroma 56 e poi con Telemontecarlo e Cinquestelle. Nella sua carriera ha scritto e lavorato per molte testate giornalistiche, con Adkronos e ad oggi conduce il programma “Omnibus” su LA7.

Vita privata: il padre Enzo Tortora, marito, figlie

Gaia Tortora è la figlia minore di Enzo Tortora, nata dal suo secondo matrimonio. Il padre è un nome molto noto nella storia Italiana per tristi motivi: è stato indagato e accusato per associazione camorristica e traffico di droga. Le accuse sono risultate mendaci solo dopo anni di processi e mesi di carcere che gli hanno tolto tutta l’energia vitale e lo hanno condotto ad una morte prematura. Per quanto riguarda la vita privata della giornalista Gaia Tortora, non si hanno molte informazioni perché è una persona molto riservata. Sappiamo soltanto che ha due figlie: una nata nel 1999 e l’altra nel 2002, ma non si conoscono né i loro nomi né quello del marito.

Instagram di Gaia Tortora

Gaia Tortora lavora insieme a Mentana per LA7 ed è molto attenta alle tematiche politiche e sociali di oggi. Ha un profilo Instagram seguito da circa 3 mila persone su cui condivide molti post e notizie importanti e si espone politicamente in modo

chiaro. È dalla parte dei diritti umani e civili a tutela di tutte le minoranze: a favore del DDL ZAN e contraria alla dittatura che reprime le donne in Iran. Di recente ha pubblicato un libro in cui racconta la vicenda giudiziaria subita dalla sua famiglia: “Testa alta, e avanti”.