Enzo Tortora: chi era, carriera, come è morto, tomba, moglie, vita privata, figlia Gaia

Gaia Tortora, la figlia del giornalista scomparso Enzo Tortora, sarà ospite di Mara Venier nel salotto di Domenica In e rilascerà una toccante intervista. Racconterà tutto sul caso di malagiustizia più famoso nella storia d’Italia: quello di suo padre. Presenterà anche il suo nuovo libro in cui racconta che la sua famiglia è ancora in cerca di giustizia. Ecco cosa è successo davvero a Enzo Tortora.

Chi era Enzo Tortora?

Enzo Claudio Marcello Tortora nasce a Genova il 30 novembre del 1928 da una famiglia umile e cresce insieme a sua sorella Anna. Scopre la sua vocazione da giovanissimo: il giornalismo e l’informazione. Si Laurea in Giurisprudenza all’Università di Genova e inizia a lavorare con Paolo Villaggio e Piero Angela. Esordisce in televisione come valletto di Silvana Pampanini in “Primo Applauso” e poi diviene ben presto conduttore per Canzonissima e il Festival di Sanremo nel 1959. Per molti anni conduce “La Domenica sportiva” e “Portobello”, inoltre negli anni ha collaborato per moltissimi giornali e riviste: Grand Hotel, La Nazione e tanti altri. Tuttavia, la sua carriera subisce numerose interruzioni a causa di uno dei casi di malagiustizia più gravi della storia italiana. Adesso vi raccontiamo la vera storia del “Caso Tortora”.

Vita privata: moglie e figlie

La vita privata di Enzo Tortora è sempre stata molto turbolenta: si sposa per la prima volta il 26 dicembre del 1953 a Rapallo con Pasqualina Reillo. La coppia ha una figlia: Monica, di cui ad oggi non si sa più nulla. Tra i due finisce molto male e si separano a marzo del 1959. Non solo, chiedono l’annullamento del matrimonio alla Sacra Rota. Nel 1964 si risposa per la seconda volta con Miranda Fantacci, da cui nascono le figlie Silvia e Gaia. I due divorziano nel 1972 e lui si riaccompagna con Francesca Scopelliti. Le sue figlie Silvia e Gaia sono sempre rimaste al suo fianco durante gli anni di processi giudiziari ingiusti, lo hanno sempre difeso e hanno lottato al suo fianco. Entrambe intelligentissime e grandi giornaliste. Silvia è scomparsa il 10 gennaio del 2022.

La malagiustizia e le cause della morte

Il nome di Enzo Tortora è noto per motivazioni molti tristi: venne accusato di associazione a delinquere, collaborazione camorristica e grandi traffici di droga da alcuni soggetti che avevano testimoniato contro di lui e lo avevano accusato. Il 17 giugno del 1983 Tortora viene arrestato e condannato a 10 anni di carcere. Inizia così un calvario giudiziario che sembra senza fine: trascorre sette mesi in carcere, poi viene lasciato libero perché le accuse sono da rivedere. Lui ha sempre dichiarato: “Io non c’entro nulla, sono innocente e spero lo siate anche voi”. Soltanto nel 1986 la sentenza viene ribaltata: viene dichiarato innocente anche dalla Cassazione l’anno seguente. Tuttavia, questi anni di processi e carcere ingiusto lo hanno affievolito. Secondo le figlie è stato proprio questo a condurlo più velocemente verso la morte. Il decesso è avvenuto il 18 maggio del 1988 nella sua casa a Milano a causa di un grave tumore. Dopo la cremazione è stato depositato nel cimitero Monumentale di Milano nella zona “Cittadini noti e benemeriti”. La figlia Gaia cerca ancora giustizia per il padre, da poco ha pubblicato un libro in cui racconta tutta la verità della sua famiglia: