Erin Doom a Che tempo che fa, chi è la scrittrice: identità, vero nome, libri, Stigma, foto e Instagram

Tutto pronto per un nuovo appuntamento con Fabio Fazio nel salotto di “Che tempo che fa“. La puntata di stasera sarà molto speciale perché arriverà in studio una delle scrittrici più amate dell’ultimo periodo. Il suo libro “Fabbricante di lacrime” è stato il più venduto in Italia nel 2022. Lei usa uno pseudonimo Erin Doom e rivelerà la sua vera identità in anteprima questa sera. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei!

Chi è Erin Doom: il vero nome e l’identità segreta

Erin Doom è lo pseudonimo di una bravissima scrittrice che ha preferito rimanere anonima fino ad adesso. Nonostante la sua identità sia avvolta nel mistero, siamo riusciti a scoprire qualcosa su di lei. Il suo vero nome è Matilde e ha origini emiliane. Si tratta di una ragazza molto giovane che ha meno di 30 anni ed è laureata in Giurisprudenza presso l’Università di Bologna. Sin da piccola si è appassionata alla scrittura e ha esordito su Wattpad, una piattaforma per scrittori e scrittrici emergenti, con il nickname DreamsEater, cioè “Mangiatrice di sogni”. Già con il primo scritto ha ricevuto un gran successo.

I libri della scrittrice

Parliamo di una scrittrice prodigio che sta facendo sognare milioni di persone e i suoi libri sono stati tradotti in inglese, spagnolo, tedesco e francese. Ha iniziato a pubblicare i suoi romanzi con una piccola casa editrice che si chiama “Magazzini Salani” e così ha esordito nel 2021 con “Fabbricante di lacrime”: il libro più venduto in Italia nel 2022, un vero e proprio record! Il suo secondo libro è “Il mondo in cui cade la neve” del 2022 e proprio martedì 16 maggio 2023 uscirà il suo nuovo libro “Stigma”. La ragazza ha appena iniziato la sua carriera e già vanta 700 mila copie vendute.

Foto e Instagram

L’autrice ha un profilo Instagram dove promuove i suoi lavori, ma rimane una scrittrice completamente anonima. Troviamo, infatti, soltanto foto eteree di fiori, modelle, citazioni e dei suoi libri. C’è grande trepidazione perché stasera rivelerà, finalmente, la sua vera identità in diretta televisiva. Sul suo profilo Instagram vanta oltre 60 mila seguaci. Inoltre, è in corso la produzione di un film tratto dal suo primo libro divenuto bestseller.