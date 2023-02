Ernesto Assante, chi è il giornalista: età, carriera, Sanremo 2023, moglie

Ci siamo, è tutto pronto per una nuova, imperdibile puntata di Oggi è un altro giorno! Anche in questo lunedì – a partire dalle 14 su Rai 1 – Serena Bortone è pronta a regalare agli affezionati telespettatori un momento di gioia e relax e, come di consueto, saranno numerosi gli ospiti che si avvicenderanno nello studio durante la puntata. Tra di loro anche il giornalista e critico musicale Ernesto Assante, ecco cosa sappiamo di lui.

La biografia e l’attività giornalistica di Ernesto Assante

Ernesto Assante è un giornalista, critico musicale e blogger italiano. L’uomo è nato a Napoli il 12 febbraio del 1958 ed ha intrapreso la propria carriera giornalistica nel 1977, collaborando con il quotidiano dei lavoratori. L’anno dopo, collabora come critico musicale al Manifesto, testata per la quale scriverà fino al 1984. Invece nel 1979 comincia a scrivere per il quotidiano Repubblica, per il quale è stato critico musicale e caporedattore. Inoltre, Assante è stato direttore di Kataweb, McLink, nonché collaboratore – per le voci inerenti alla musica popolare – dell‘Enciclopedia Italiana Treccani.

Radio

L’attività professionale del giornalista è davvero variegata e non si limita alla sola carta stampata. La sua prima esperienza come speaker radiofonico avviene nel 1975 presso la Roma International Sound poi, dal 1975 e fino al 1982, lavora con Radio Blu. Assante sbarca poi in Rai, a Rai Radio 1, nel 1980 e due anni dopo conduce a Rai Radio 3 il programma Un Certo Discorso, passando poi a Pomeriggio Musicale e Stereonotte.

Televisione

Per quel che riguarda il mondo televisione, numerosi i programmi nei quali l’uomo ha preso parte come collaboratore ma anche nelle vesti di autore. Ricordiamo, tra gli altri, le sue collaborazioni a Domenica In, Beat Club, International Doc Club di Arbore, Notte Rock, Sanremo Rock, il Cantagiro nel 1993 ed ancora, Assante è stato autore e conduttore di Celebration e di due stagioni di Una storia da cantare – dal 2019 al 2020 – condotto su Rai 1 dalla Guaccero e da Enrico Ruggeri.

Vita privata, chi è la moglie di Ernesto Assante e social

Non sono molte le informazioni che circolano rispetto alla vita privata del giornalista e critico musicale. Non è noto infatti se sia sentimentale legato a qualcuno e se abbia dei figli. Per quel che riguarda i social, Ernesto Assante ha un profilo Instagram seguito da oltre sei mila follower.