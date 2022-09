Ernesto, chi è il corteggiatore di Lavinia a Uomini e Donne: età, lavoro, di dov’è e Instagram

Uomini e Donne. Le nuove puntate del salotto pomeridiano più amato da tutti assicurano sempre tanti colpi di scena e novità scoppiettanti. L’ultima riguarda Lavinia, la nuova tronista che oggi scoprirà un nuovo corteggiatore.

Chi è il nuovo corteggiatore di Lavinia

Ernesto è un bellissimo ragazzo, giovane ed avvenente, sceso in studio da Maria De Filippi per corteggiare Lavinia, la nuova tronista di questa edizione di Uomini e Donne. E’ bruno, alto, avvenente, e anche molto timido, il che non è stato proprio l’ideale per Lavinia, che l’ha subito sottolineato sin dall’inizio.

Che lavoro fa e tempo libero

Lui lavora per Zara, come commesso, ma nel suo tempo libero fa anche il modello: scatti di nudo artistico che sono stati proiettati anche in studio per il piacere dei telespettatori.

Instagram

Ernesto è seguitissimo anche su Instagram, dal momento che il suo secondo lavoro come modello gli garantisce degli scatti bellissimi ed originali da poter sfoggiare