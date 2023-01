Ernia, chi è il cantante: età, carriera, vero nome, canzoni, fidanzata, foto e Instagram

Il talent show Amici di Maria De Filippi continua ad appassionare migliaia e migliaia di telespettatori. Tra gare di ballo, canto, sfide e non poche polemiche, il serale si avvicina e gli allievi, cantanti e ballerini, sono lì con un unico obiettivo: vincere. Tra gli ospiti della puntata di oggi Ernia, al secolo Matteo Professione, un giovanissimo rapper italiano, amato dai più giovani (e non solo). Ma conosciamolo meglio, scopriamo tutto su di lui.

Dagli esordi al debutto di Ernia

Ernia, all’anagrafe Matteo Professione, è nato a Milano il 29 novembre del 1993 ed è un giovane rapper italiano. Sappiamo che è bisnipote di immigrato e che è cresciuto nel quartiere T8 di Milano. Si è avvicinato al mondo dell’hip hop grazie all’amico di infanzia, Tedua, con cui ha trascorso tutta la pre-adolescenza. Ernia, poi, entrato a far parte della Bonola Family e di Razza a Parte. Dopo un’esperienza musicale con i Troupe D’Elite, terminata nel 2014, Ernia ha abbandonato gli studi universitari e dopo aver lavorato per un breve periodo come cameriere, si è trasferito a Londra per cinque mesi. Una volta rientrato a Milano, ha lavorato presso l’Istituto Europeo di Oncologia e si è iscritto di nuovo all’università.

I suoi successi e l’ultimo album

Ernia nel 2020 ha dominato le classifiche con il suo terzo album in studio, Gemelli. Il disco è stato accompagnato dal singolo “Superclassico”, arrivato in testa alla Top Singoli. Recentemente, il 26 ottobre scorso, ha annunciato il ritorno discografico con il quarto album in studio ‘Io non ho paura’. Il 10 novembre, invece, è uscito tramite Esse Magazine il documentario basato sull’album, dove Ernia e vari produttori hanno parlato della nascita del disco. Contemporaneamente, è stato anche diffuso il primo singolo ‘Bella fregatura’.

Le sue canzoni più famose

Tra i suoi singoli sicuramente più conosciuti ricordiamo:

Tutto bene

Venere

Fenomeno

Ego

La pelle del puma

68

Certi giorni

Superclassico

Nuove strade

Ferma a guardare

Di Notte

Bella fregatura.

Chi è la fidanzata, vita privata

Ma veniamo alla vita privata. Ernia è felice al fianco di Valentina Cabassi, una ragazza classe 1996, una modella di Milano. Lei è laureata in linguaggi dei media, ama il cinema e sogna una carriera da attrice.

Instagram di Ernia

Ernia ha un profilo Instagram e co l’account @holyernia vanta oltre 820 mila followers. Qui condivide molti scatti della sua quotidianità e del suo lavoro.