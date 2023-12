Behice di Terra Amara, chi è Esra Dermancıoğlu: età, vita privata, marito, figli

Tutto pronto per un nuovo appuntamento con Verissimo, il salotto pomeridiano di Canale 5 in onda tutti i fine settimana dalle 16.30. Tra i tanti ospiti della puntata di Sabato ci sarà anche lei, Esra Dermancıoğlu, ovvero Behice di Terra amara, la soap turca in onda sempre sulle reti Mediaset.

Lavoro, sfera sentimentale, curiosità, come sempre saranno questi gli ingredienti della chiacchierata a tu per tu con la bravissima padrona di casa. Ma in attesa di vederla in studio da Silvia Toffanin conosciamola meglio: cosa sappiamo su di lei? E della sua vita privata? Ha figli? Ecco allora tutte le informazioni sull’amata protagonista di Terra Amara.

Cosa sappiamo su Esra Dermancıoğlu di Terra Amara

L’attrice, di nazionalità turca, è nota al pubblico italiano per il ruolo di Behice nella soap Terra amara. Non è la prima volta che attori della popolarissima telenovela animano gli studi di Siliva Toffanin considerando che, fino ad oggi, sono stati diversi i membri del cast a partecipare a Verissimo. Lei è nata a Istanbul il 7 dicembre 1968: oggi pertanto ha 55 anni. Attrice di cinema, teatro e tv, arriva nel mondo dello spettacolo in realtà molto tardi nel senso che ha scelto di intraprendere questa carriera soltanto a 36 anni, dopo aver studiato tra Turchia e Svizzera. Ha studiato anche canto e recitazione.

Terra Amara

ella soap Terra amara, Behice è la perfida zia di Mujgan che rimane vicina alla nipote per il denaro. Prova ad assassinare Zuleyha e riesce a uccidere Hünkar Yaman.

Vita privata, Instagram

Esra Dermancıoğlu ha una figlia di vent’anni che si chiama Refia, nata nel 2003 e avuta dal suo ex marito. Sui social è presente con un profilo ufficiale che vanta oltre 590mila followers. Lo potete trovare qui.

