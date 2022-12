Eugenio Finardi: chi è, età, carriera, canzoni, chi è la moglie, figli e foto

Eugenio Gustavo Finardi è un artista italiano con una gavetta molto intensa, che lo ha portato progressivamente ad affermarsi nel panorama musicale contemporaneo. Nasce a Milano, 16 luglio 1952, e da quando ha iniziato non ha mai smesso di fare musica: la sua arte ha attraversato tutti gli anni d’oro del secolo scorso, è un cantautore e polistrumentista italiano molto rinomato ed apprezzato. Certamente, la gran parte dei lettori lo conoscerà, ma andiamo a scoprire più da vicino qualche dettaglio sulla sua vita e i suoi esordi in particolare. Continuate a leggere l’articolo!

Chi è Eugenio Finardi: un po’ di biografia

Eugenio Gustavo Finardi è nato nella caotica Milano, era l’anno 1952. I suoi genitori erano Eloise Degenring, cantante lirica ed insegnante di origini statunitensi, e Enzo Finardi, un tecnico del suono di origini bergamasche. Insomma, già da questo si capisce come Eugenio Finardi abbia sin dalla sua infanzia ricevuto numerosi input che lo hanno poi trasformato nell’arista qual è. Sin da subito si dimostra dotato di spiccate qualità canore, di fatto a soli 9 anni di età, partecipò all’incisione di un vinile per bambini: ben 6 canzoni, in una compilation intitolata Palloncino Rosso fuoco e prodotto dalla “Angelicum Frati Minori”. La sua adolescenza la trascorre tra Milano e Boston, dove c’era la casa materna; qui imparò l’inglese e studiò anche il teatro filodrammatico presso la Tufts University di Medford (Massachusetts). Attualmente ha il doppio passaporto italo-statunitense.

Gli esordi prima del successo in Italia

Sul tramontare degli anni ’60, Finardi si decide per uno dei due Paesi, scegliendo di rimanere in Italia, ma sempre muovendosi nelle scene del rock milanese dapprima in una band chiamata The Tigers, e successivamente in compagnia di personaggi irriverenti e ben noti nel contesto, come il giovane batterista Walter Calloni ed il giovane chitarrista italo-brasiliano Alberto Camerini. Proprio con questi ultimi, Finardi fonda un gruppo rock chiamato o Il Pacco per esibirsi prima nei locali milanesi e poi via via nella provincia. Nota anche la sua esibizione al Festival del proletariato giovanile Re Nudo del 1972.

I lavori e le collaborazioni giovanili

L’esordio professionale vero e proprio, ad ogni modo, risale a due anni prima, quando Finardi entra di diritto nel gruppo di Marino Marini come chitarrista, accompagnando anche la cantante Niky. Qui riesce a dare il meglio di sé, a farsi notare. Da qui, inizia ufficialmente la sua ascesa: nel periodo che va dal 1970 al 1973, ad esempio, Finardi collaborò anche con altri gruppi musicali come gli Stormy Six, lavorando anche come session man per altre band esordienti italiane: scrittura testi (italiano e inglese), arrangiamenti, e continuando sempre di più a perfezionare le sue conoscenza musicali fino a diventare un autonomo e rinomata cantautore, così come lo conosciamo oggi.

Album in studio: i maggiori successi

Ecco, per i nostalgici, una carrellata dei maggiori successi di Eugenio Finardi registrati in studio, in ordine cronologico di uscita:

1975 – Non gettate alcun oggetto dai finestrini

1976 – Sugo

1977 – Diesel

1978 – Blitz

1979 – Roccando rollando

1981 – Finardi

1982 – Secret Streets

1983 – Dal blu

1985 – Colpi di fulmine

1987 – Dolce Italia

1989 – Il vento di Elora

1991 – Millennio

1996 – Occhi

1998 – Accadueo

2001 – O Fado (con Marco Poeta e Francesco Di Giacomo)

(con Marco Poeta e Francesco Di Giacomo) 2003 – Il silenzio e lo spirito

2005 – Anima Blues

2008 – Il cantante al microfono

2014 – Fibrillante

Vita privata: moglie e figli

Eugenio Finardi si è sposato una prima volta con Patrizia, la moglie a cui ha dedicato l’omonimo e celebre brano del 1981 pubblicato nell’album Finardi. Da lei ha vuto il figlio Emanuele e la figlia Elettra, nata con la sindrome di Down (a lei, invece, l’artista e cantante ha dedicato i brani Le Ragazze di Osaka e Amore diverso, entrambi presenti nell’album Dal blu). Poi arriva la crisi matrimoniale dopo la quale si separa da Patrizia, e si unisce con un’altra compagna, dalla quale avrà l’altra figlia Francesca, nel 1999. Solamene all’inizio degli anni 2000, si decide a sposare la sua nuova compagna, anch’essa, del resto, di nome Patrizia.