Eurovision 2022: Achille Lauro infiamma il pubblico ma viene eliminato, fuori anche Emma Muscat

Eurovision 2022, dal PalaOlimpico di Torino si stanno esibendo 18 artisti, tra cui gli attesissimi Achille Lauro ed Emma Muscat. Ed è proprio Achille Lauro ad infiammare, finora, più di tutti il pubblico. Ma purtroppo entrambi sono stati eliminati.

Achille Lauro predomina all’Eurovision

Il cantante, che concorre per San Marino, si è esibito con una tutina trasparente in pizzo nero e cappello da cow boy. Ha cantato “Stripper” cavalcando un toro meccanico di colore rosso. Ma prima di salire sul toro, ha baciato il chitarrista Boss Doms, così come aveva già fatto a Sanremo. Gesto che ha fatto infiammare il pubblico del PalaOlimpico.

Applausi a scena aperta anche per Emma Muscat. L’ex concorrente di Amici 2018 gareggia per Malta. e presenta la canzone “I am what I am”. Ha iniziato al pianoforte, poi ha lasciato le note ed è salita sul pianoforte, dove ha iniziato a ballare. Emma é poi scesa e si è scatenata con le ballerine fino al termine della canzone, molto apprezzata dal pubblico.

La scaletta della seconda semifinale

Per la seconda semifinale della 66esima edizione dell’Eurovision Song Contest si stanno esibendo 18 artisti di altrettanti Paesi. Questa sera l’Italia non potrà votare. Ecco la scaletta.

Finlandia: The Rasmus con Jezebel.

Israele: Michael Ben David con I.M

Serbia: Konstrakta con In corpore sano

Cipro: Andromache con Ela

Azerbaijan: Nadir Rustamli con Fade to black

Georgia: Circus Mircus con Lock me in

Malta: Emma Muscat con I am what i am

San Marino: Achille Lauro con Stripper

Australia: Sheldon Riley con Not the same

Irlanda: Brooke con That’s rich

Macedonia del Nord: Andrea con Circles,

Estonia: Stefan con Hope,

Romania: WRS con Llámame

Polonia Ochman con River

Montenegro: Vladana con Breathe

Belgio: Jérémie Makiese con Miss you

Svezia: Cornelia Jakobs con Hold me closer

Repubblica Ceca: We Are Domi con Lights off

I Paesi in finale

Eliminati sia Achille Lauro che Emma Muscat. Polemiche per queste eliminazioni: le esibizioni dei due italiani erano piaciute moltissimo, molto più di altre che sono invece andate in finale. Ricordiamo che oggi l’Italia non ha potuto votare.