Eurovision 2022, chi è il cantante Jeremie Makiese per il Belgio che ha vinto The Voice: età, canzone, testo, traduzione e video di Miss You

Jeremie Makiese è il rappresentante all’Eurovision Song Contest 2022 di Torino per il Belgio. Il suo brano si intitola Miss You. Scopriamo dunque più da vicino chi è, come è arrivato all’Eurovision e qualche curiosità sul suo conto.

Il cantante, che nelle foto in copertina per il sito ufficiale della manifestazione appare vestito con una larga tuta di uno sgargiante blu, è nato ad Anversa, zona a nord del Paese. E’ molto giovane considerando che si tratta di un classe 2000, nato esattamente il 15 giugno. Nella sua biografia troviamo, oltre alla musica, altre passioni che ne hanno segnato il suo percorso di vita: su tutte una menzione, quella del calcio dato che Makiese aspira a diventare un calciatore professionista.

Sulla sua vita privata non conosciamo molte informazioni. Ciò che sappiamo che i suoi genitori vantavano comunque un background nel campo musicale e che dunque, in un certo qual modo, potrebbero averlo indirizzato.

La sua voce è stata utilizzata nel coro della chiesa locale (instillando un amore per la musica gospel per tutta la vita), prima di passare alle lezioni di canto professionale a scuola. Quando non intrattiene la folla negli stadi di calcio e nelle arene dei concerti, Jérémie ha poi un interesse accademico per la geologia. Dovrebbe quindi essere entusiasta del suo viaggio a Torino, considerando che la città piemontese è ampiamente considerata un luogo affascinante da indagare dal punto di vista petrografico e mineralogico.

Il cantante ha un profilo molto attivo su Instagram che potete trovare qui.

Tornando a Jeremie Makiese il cantante è giunto all’edizione di Torino vincendo l’edizione 2021 di The Voice Belgique. Oggi, la sua carriera nella musica corre parallela alle sue aspirazioni di diventare un calciatore professionista come detto. Portiere di talento, il cantante ha recentemente firmato un contratto per giocare con l’Excelsior Virton FC. Andando avanti, l’ambiziosa giovane superstar vuole seguire entrambe le sue passioni nella vita: ci riuscirà? Sarà possibile?

Il Belgio è uno dei paesi fondatori della competizione e, non a caso, vanta una lunga partecipazione all’Eurovision. Basti pensare che sin qui il Paese ha saltato soltanto tre gare, nel 1994, tre anni dopo e nel 2001. Curiosità ulteriore, la belga Sandra Kim ha vinto l’Eurovision Song Contest nel 1986 quando aveva solo 13 anni.

Come visto in apertura il brano del cantante Belga si intitola Miss You. Questo il testo della canzone.

Sometimes I feel down

Sometimes I booze

Sometimes I fall

Sometimes I do wrong

One day I’m cool

One day I’m cold

And I’ve been trying to escape my past

Give up on the sadness that you left behind

I’ve been trying to erase my mind

You stay like a nightmare

When I close my eyes

Am I gonna miss you? No

Promise I won’t miss you, no

I’m gonna break through, no

I’ll never hate you

I’ll never chase you

Sometimes I feel good

Sometimes I lose my mind and my soul

That’s when I see you

And out of the blue I answer your call

And I’ve been trying to escape my past

Give up on the sadness that you left behind

I’ve been trying to erase my mind

But you stay like a nightmare

When I close my eyes

Am I gonna miss you? No

Promise I won’t miss you, no

I’m gonna break through, no

I’ll never hate you

I’ll never chase you

Am I gonna miss you? No, no

Promise I won’t miss you, no

I’m gonna break through, no

I’ll never hate you

I’ll never chase you

Oh, I gotta make it to the bright side

I’ve been lying when I said I’m fine

Wanna find a way to feel alive

Am I gonna miss you? No

Promise I won’t miss you, no

I’m gonna break through, no

I’ll never hate you

I’ll never chase you

Never feel bad

When love is good

Life goes on

Don’t wanna live my life

Waiting for your call

Sometimes I feel down

Sometimes I booze

Sometimes I fall