Eurovision 2022 chi sono i cantanti Alvan e Ahez per la Francia: età, canzone, Instagram, testo, traduzione e video del brano Fulenn

Dopo le due semifinali, che hanno appassionato migliaia e migliaia di telespettatori, il conto alla rovescia si può attivare perché mancano, ormai, pochissime ore alla finale dell’Eurovision, la kermesse musicale che quest’anno si sta svolgendo a Torino. Tra i finalisti anche i cantanti Alvan e Ahez per la Francia!

Alvan e Ahez: vita privata e carriera

Alvan è nato il 17 Marzo del 1993, sotto il segno zodiacale dei Pesci. Le Ahez invece sono un gruppo di tre cantanti formato da: Sterenn Le Guillou, Marine Lavigne e Sterenn Diridollou.

Alvan ha iniziato ad appassionarsi alla musica fin da quando era bambino. Ha iniziato infatti a collaborare con un’etichetta discografica già nel 2011. Nonostante inizialmente le cose non stessero andando molto bene, non ha mai rinunciato. Cinque anni dopo ha avuto il suo primo successo firmando con la casa discografica Elektra.

Le tre ragazze che compongono il trio Le Ahez, si sono conosciute in Bretagna mentre frequentavano lo stesso liceo. Oltre una bellissima amicizia le tre avevano in comune anche la passione del canto. Hanno iniziato così a pensare di creare un trio cercando di esibirsi in più pub o bar possibili.

Incontro tra Alvan e Le Ahez

Nel 2021 le Ahez hanno avuto la fortuna di incontrare Alvan. Il gruppo e il cantante si sono trovati da subito e infatti hanno deciso di produrre una canzone insieme che poi è diventata la canzone che sentiremo questa sera in finale,

Sono fidanzati?

Riguardo la loro vita privata non si sa molto. Nei loro profili social condividono solamente post riguardanti la loro musica. Sia Le Ahez che Alvan sono molto riservati e non hanno mai rilasciato interviste riguardo la loro situazione sentimentale.

Instagram

Ecco qui il profilo Instagram di Alvan. Il profilo Instagram delle Ahez.

Testo canzone Fulenn

E teñvalijenn ar c’hoadeier e tiwan an noz

Ar stered a deu war-wel en hiboud direpoz

Ur skeud benel a droidell ouzh skleurenn ur flamboz

Oc’h ober fae deus ar fall loened e tañsan

Me bak an tan en o lagad leun a droukc’hoant

Ha da dreiñ ‘n’añ en ur c’han da gan’ a-unvan

Dañsal a ra gant an diaoul ha para ?

Dañsal a ran gant an diaoul ha para ?

Entan ha taras, entan jabadao ha taras

Trid’ a ra ar c’hoad ouzh stok’ ar fulenn a-bilpaz

He hud dudius a bign betek penn ar qwez bras

Oc’h ober fae deus ar fall loened e tañsan

Me bak an tan en o lagad leun a droukc’hoant

Ha da dreiñ ‘n’añ en ur c’han da gan’ a-unvan

Dispont ‘kreiz an digoadell e tans ar fulenn

Trein ha distreiñ en-dro de’i eneoù dichedenn

Dispont ‘kreiz an digoadell e tans ar fulenn

Trein ha distreiñ en-dro de’i eneoù dichedenn

Lalalalalalaleno lalelalo

Lalalalalalaleno lalelalo

Lalalalalalaleno lalelalo

Lalalalalalaleno lalelalo

Dañsal a ran gant an diaoul ha para ?

Ga’ ‘n diaoul e tañsan

Dañsal a ra gant an diaoul ha para ?

Lalalalalalaleno lalelalo

Lalalalalalaleno lalelalo

Lalalalalalaleno lalelalo27

Lalalalalalaleno lalelalo

Traduzione Fulenn

Nell’oscurità dei boschi germina la notte

Le iniziative appaiono nel ruggine irrequieto

Un’ombra femminile rotaglia la luce di una torcia

Fare bestie selvagge che danza

Rubano il fuoco dal loro sguardo pieno di desiderio

E giralo in una canzone per cantare all’unisono

Lei balla con il diavolo, quindi cosa?

Ballo con il diavolo, quindi cosa?

Blaze e fango, fiammati, festa e fango

La foresta vibra a contatto con la scintilla danzante

La sua magica incantevole aumenta fino agli alberi alti

Fare bestie selvagge che danza

Rubano il fuoco dal loro sguardo pieno di desiderio

E giralo in una canzone per cantare all’unisono

Senza paura nel mezzo del ballo di compensazione la scintilla

Girare e roteare intorno ad essa anime anime (x2)

Lalalalalalaleno lalelalo.

Lalalalalalaleno lalelalo.

Lalalalalalaleno lalelalo.

Lalalalalalaleno lalelalo.

Ballo con il diavolo, quindi cosa?

Con il diavolo che ballo

Lei balla con il diavolo, quindi cosa?

Lalalalalalaleno lalelalo.

Lalalalalalaleno lalelalo.

Lalalalalalaleno lalelalo.

Lalalalalalaleno lalelalo.

Video canzone

Ecco il video della canzone Fulenn che rappresenterà la Francia.