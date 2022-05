Eurovision 2022, chi sono i Citi Zeni della Lettonia: età, Instagram, testo, traduzione e video di Eat your salad

Sembrava così lontano quando se ne parlava, ma ora l‘Eurovision Song Contest sta per prendere il via per tre serate, due semifinali e la finale, all’insegna della bella musica e del divertimento. Quaranta i Paesi in gara, tra questi anche Lettonia, che verrà rappresentata dai Citi Zeni, band che salirà sul palco con la canzone ‘Eat Your Salad’.

Chi sono i componenti della band Citi Zeni della Lettonia

Citi Zeni è un gruppo musicale, che si è formato a Riga solo due anni fa, nel 2020. I protagonisti sono 6 giovanissimi musicisti che a marzo di quell’anno hanno iniziato a pubblicare singoli e a partecipare a festival estivi con quel nome che hanno scelto in base a un gioco di parole. Se in lettone significa gli altri ragazzi. I componenti sono:

Janis Petersons (voce)

Dagnis Rozins (voce, sassofono)

Reinis Viskeris (tastiere)

Krisjanis Ozols (chitarra)

Robert Memmens (basso elettrico)

Toms Kagainis (batteria).

Il loro album di debutto

Nel 2021 la band ha pubblicato l’album di debutto Suni iziet ielas, interamente scritto in lettone. E ora sono pronti a salire sul palco dell’Eurovision Song Contest a Torino. Il loro inedito Eat Your Salad, tra l’altro, è diventato virale su Tik Tok e ha ottenuto 30 milioni di visualizzazioni sulla piattaforma in pochissimo tempo.

Testo e traduzione (in italiano) di Eat Your Salad

Instead of meat I eat veggies and pussy

I like them both fresh, like them both juicy

I ride my bicycle to work instead of a car

All of my groceries are divided by weight and stored in glass jars (Yeah)

Got my reusable bag

That swag, my flex, my flag

Zero waste, that is my jam

Save fuel and sell your truck

The karma comes for free and so does luck

All aboard the green Titanic

Let’s sail the world and then cruise the Atlantic

No ice in the way, no need to panic

All the signs are there, let’s go organic

Oh, when you eat your veggies

Baby, think of me

Little kitty, don’t you know that

Being green is cool?

Know that being green is hot (It’s hot)

Being green is cool (It’s cool)

Eat your salad, save the planet

Being green is sexy as fuck

Being green is hot (It’s hot)

Being green is cool (It’s cool)

Eat your salad, save the planet

Being green is sexy as you

Ring, ring, God damn, it’s an exam (Let’s go)

Get your trash can, no back-up plan and sort through it

Bend over, then jiggle that peach (Ayy)

You recyclin’ while I’m loving those cheeks (That’s sweet)

I’m a beast instead of a killer, forget the hot dogs (What)

‘Cause my sausage is bigger

Three, two, one, all the girls go eco

If you want your man’s tongue longer than a gecko’s

Oh, when you eat your veggies

Baby, think of me

Little kitty, don’t you know that

Being green is cool?

Know that being green is hot (It’s hot)

Being green is cool (It’s cool)

Eat your salad, save the planet

Being green is sexy as fuck

Being green is hot (It’s hot)

Being green is cool (It’s cool)

Eat your salad, save the planet

Being green is sexy as you

Know that being green is hot (It’s hot)

Being green is cool (It’s cool)

Eat your salad, save the planet

Being green is sexy as fuck

Being green is hot (It’s hot)

Being green is cool (It’s cool)

Eat your salad, save the planet

Being green is sexy as

Na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Know that being green is hot (It’s hot)

Being green is cool (It’s cool)

Eat your salad, save the planet

Being green is sexy as fuck

Being green is hot (It’s hot)

Being green is cool (It’s cool)

Eat your salad, save the planet

Being green is sexy as you

Traduzione

Invece di carne mangio verdure e fig@

Mi piacciono entrambi freschi, come entrambi succosi

Vado al lavoro in bicicletta invece che in macchina

Tutti i miei generi alimentari sono divisi per peso e conservati in barattoli di vetro (Sì)

Ho la mia borsa riutilizzabile

Quel malloppo, il mio flex, la mia bandiera

Zero sprechi, questa è la mia marmellata

Risparmia carburante e vendi il tuo camion

Il karma viene gratis e anche la fortuna

Tutti a bordo del Titanic green

Salpiamo per il mondo e poi navighiamo nell’Atlantico

Nessun ghiaccio in mezzo, nessun bisogno di farsi prendere dal panico

Tutti i segni ci sono, diventiamo organici

Oh, quando mangi le tue verdure

Tesoro, pensa a me

Gattino, non lo sai

Che essere green è bello?

Sappi che essere green è sensuale (fa caldo)

Essere green è bello (è bello)

Mangia la tua insalata, salva il pianeta

Essere green è sexy da morire

Essere green è sensuale (fa caldo)

Essere green è bello (è bello)

Mangia la tua insalata, salva il pianeta

Essere green è sexy come te

Suona, suona, dannazione, è un esame (Andiamo)

Prendi il tuo cestino, nessun piano di riserva e ordinalo

Piegati, poi agita quella pesca (Ayy)

Stai riciclando mentre io amo quelle guance (che è dolce)

Sono una bestia invece di un assassino, dimentica gli hot dog (cosa)

Perché la mia salsiccia è più grande

Tre, due, uno, tutte le ragazze diventano eco

Se vuoi che la lingua del tuo uomo sia più lunga di quella di un geco

Oh, quando mangi le tue verdure

Tesoro, pensa a me

Gattino, non lo sai

Che essere green è bello?

Sappi che essere green è sensuale (fa caldo)

Essere green è bello (è bello)

Mangia la tua insalata, salva il pianeta

Essere green è sexy da morire

Essere green è sensuale (fa caldo)

Essere green è bello (è bello)

Mangia la tua insalata, salva il pianeta

Essere green è sexy come te

Sappi che essere green è sensuale (fa caldo)

Essere green è bello (è bello)

Mangia la tua insalata, salva il pianeta

Essere green è sexy da morire

Essere green è sensuale (fa caldo)

Essere green è bello (è bello)

Mangia la tua insalata, salva il pianeta

Essere green è sexy come te

Na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Na-na-na-na-na-na-na

Sappi che essere green è sensuale (fa caldo)

Essere green è bello (è bello)

Mangia la tua insalata, salva il pianeta

Essere green è sexy da morire

Essere green è sensuale (fa caldo)

Essere green è bello (è bello)

Mangia la tua insalata, salva il pianeta

Essere green è sexy come te.