Eurovision 2022: dove e a che ora vederlo (in diretta e streaming), la scaletta della prima semifinale di stasera

Il conto alla rovescia si può davvero attivare perché mancano poche ore all’inizio dell’Eurovision Song Contest, il festival che quest’anno dopo la vittoria dei Maneskin si tiene a Torino, al PalaOlimpico. Tra musica, grandi ospiti e tanto divertimento. Ma dove e a che ora vederlo in tv? E qual è il programma della prima serata, che verrà trasmessa proprio questa sera? Alla conduzione, lo ricordiamo, Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan.

A che ora inizia l’Eurovision 2022? Dove seguirlo in tv

L’Eurovision Song Contest prenderà il via questa sera, martedì 10 maggio, e terrà compagnia al pubblico fino a sabato 14, giorno della finale. L’evento, che inizierà alle 20.30 circa, si potrà seguire in diretta tv, ma anche in streaming sulle piattaforme online: in chiaro i telespettatori dovranno sintonizzarsi su Rai 1 o su Rai 4k (canale 210 di TivùSat), ma avranno modo anche di fare affidamento a Rai Radio Tv. Ma c’è di più. L’Eurivision andrà in onda anche su San Marino Rtv, canale 831 del Digitale Terrestre, e sul canale 99 del Digitale Terrestre RSI La1.

Come vederlo in streaming

Chi non ha la televisione non deve preoccuparsi perché l’Eurovision si potrà seguire anche in streaming. Il festival, infatti, andrà in onda su RaiPlay, la piattaforma di streaming online gratuito della Rai: basterà accedere al sito o installare l’app mobile ufficiale. In alternativa, l’evento sarà trasmesso in diretta streaming dalle 21 sul canale YouTube Eurovision Song Contest.

Quando si esibiscono Mahmood e Blanco all’Eurovision?

Per ascoltare Mahmood e Blanco, i vincitori del Festival di Sanremo che rappresentano l’Italia all’Eurovision con la loro ‘Brividi’, bisognerà aspettare ancora un po’. La coppia, infatti, volerà direttamente in finale, sabato 14 maggio, e sarà nona nella scaletta ufficiale. Ma vediamo, ora, cosa accadrà nel corso della prima semifinale di stasera.

La scaletta della prima semifinale

Martedì 10 maggio si esibiranno nella prima semifinale, in ordine di uscita: