Eurovision 2022, chi sono i We Are Domi per la Repubblica Ceca: età, componenti, testo, traduzione e video di Light Off

Ci siamo, manca davvero poco alla finale dell‘Eurovision 2022! Dopo due emozionanti semifinali il verdetto finale, che decreterà il vincitore di questa edizione dell’evento musicale internazionale, sta per arrivare! Numerosi i cantanti e gli stati in gara, tra di loro anche il gruppo We Are Domi che rappresenterà la Repubblica Ceca con il brano Light Off, conosciamoli meglio!

La band che nella finale di stasera rappresenterà la Repubblica Ceca all’Eurovision 2022 è composta da tre persone: Dominika Haskova, Benjamin Rekstad e Casper Hatlestad. Il terzetto, composto dalla vocalist e da un musicista ed un producer norvegesi, ha tutte le carte in regola per emozionare e far ballare il pubblico dell’Eurovision Song Contest 2022! Tuttavia, a dispetto di quanto si possa credere, il brano con il quale la band gareggia è tutt’altro che leggero. Scopriamone insieme il significato.

Il brano con il quale i ragazzi questa sera si esibiranno si chiamo Light Off e racchiude un messaggio ben preciso. Si parla infatti della fine di un amore e di come sia difficile voltare pagina e aprire poi il cuore a nuove conoscenze. Una sfida certamente non semplice, come testimonia il protagonista del pezzo che vede scomparire il proprio cuore assieme ai sentimenti che accompagnavano l’amore ormai finito.

I lost my soul, forgot my wayThere’s no mistakes that I’ve not madeChanges hurt and I’m aloneBut people say, ”My, how you’ve grown”

Tried changing jobs, tried changing lovers

Changing my furniture, change my bed covers

I’d change my heart, but there’s not a chance

So I turn the lights off

Where are you now when I miss you?

You’re sailin’ around in my peripheral

Where are you now?

Where are you now?

Where are you now?

Where are you now?

I’ll ring thе changes, make a plan

I’m small, but mighty, yes, I can

I’ll build a fortrеss, I’ll be the wall

I’ll be a queen, invincible

Tried changing jobs, tried changing lovers

Changing my furniture, change my bed covers

I’d change my heart, but there’s not a chance

So I turn the lights off

Where are you now when I miss you?

You’re sailin’ around in my peripheral

Where are you now?

Where are you now?

Where are you now?

Where are you now?

Once again I’m left without control

I’m far away, but can you hear me call?

Where are you now?

Where are you now when I miss you?

You’re sailin’ around in my peripheral

Where are you now?

Where are you now?

Where are you now?

Where are you now?