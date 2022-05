Eurovision 2022, chi vince a Torino? Quote scommesse e pronostici della finale di sabato 14 maggio

Dopo le due semifinali, che hanno appassionato migliaia e migliaia di telespettatori, il conto alla rovescia si può attivare perché mancano, ormai, pochissime ore alla finale dell’Eurovision, la kermesse musicale che quest’anno si sta svolgendo a Torino. E l’attesa cresce perché domani verrà decretato il vincitore della 66esima edizione: chi ‘prenderà il posto’ dei Maneskin? L’Italia riuscirà a fare la ‘doppietta’? Vediamo, dando uno sguardo ai pronostici, chi sono favoriti stando alle quote scommesse.

Quale Paese vincerà l’Eurovision 2022? Le quote scommesse

Sono 25 i Paesi in gara, quelli che sabato si giocheranno la finale dell’Eurovision 2022. Ma chi trionferà? Se lo domandano in tanti e non ci resta che dare uno sguardo alle quote scommesse di Snai, quelle aggiornate proprio a venerdì 13 maggio:

Armenia con Rosa Linn – 100.00

Australia con Sheldon Riley – 100.00

Azerbaijan con Nadir Rusamli – 150.00

Belgio con Jeremie Makes – 100.00

Estonia con Stefan – 200.00

Finlandia con The Rasmus – 150.00

Francia – Alvan & Ahez – 100.00

Germania con Malik Harris – 250.00

Grecia con Amanda Georgiadi Tenfjord – 50.00

Islanda con Sigga, Beta and Elin – 150.000

Italia con Mahmood e Blanco – 8.00

Lituania con Monika Liu – 250.00

Moldavia con Zdob Si Zdub & Fratii Advahov – 200.00

Norvegia con Subwoolfer – 67.00

Paesi Bassi con S10 – 67.00

Polonia con Ochamn – 50.00

Portogallo con Maro – 100.00

Regno Unito con Sam Ryder – 7.00

Repubblica Ceca con We Are Domi – 100.00

Romania con Wrs – 250.00

Serbia con Konstrakta – 100.00

Spagna con Chanel – 20.00

Svezia con Cornelia Jakobs – 12.00

Svizzera con Marius Bear – 100.00

Ucraina con i Kalush Orchestra 1.40.

Come si vota nella finale

A votare nel corso della finale saranno sì le giurie nazionali, ma anche il pubblico da casa con il televoto tramite chiamata, sms o app. Alla fine verrà stilata la classifica e decretato il vincitore: i favoriti, almeno per il momento, restano i Kalush Orchestra dell’Ucraina. Sarà davvero così?