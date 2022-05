Eurovision 2022 chi sono Zdob Si Zdub & Fratii Advahov: età, canzone, testo, traduzione e video del brano Trenuletul

Dopo le due semifinali, che hanno appassionato migliaia e migliaia di telespettatori, il conto alla rovescia si può attivare perché mancano, ormai, pochissime ore alla finale dell’Eurovision, la kermesse musicale che quest’anno si sta svolgendo a Torino. Tra i finalisti anche i Zdob Si Zdub & Fratii Advahov per la Moldavia!

Zdob Si Zdub: chi sono

Gli Zdob Si Zdub & Fratii Advahov hanno iniziato a cantare molti anni fa, nel 1994. Hanno puntato tutti sui concerti, festival, tour infiniti pubblicando, contemporaneamente, 10 album. Hanno quindi dedicato tutta la loro vita e il loro tempo alla musica.

Eurovision 2022 Zdob Si Zdub

Hanno partecipato all’Eurovision Song Contest più volte. La prima volta con il brano Boonika Bate Toba, grazie al quale sono arrivati sesti. In seguito, nel 2011, con So Lucy, arrivando nuovamente in finale per dodicesimi.

Fratii Advahov & Fratii Advahov

Gli Zdob Si Zdub stasera saranno accompagnati dai Fratii Advahov, molto popolari in Moldavia. I gruppi hanno in programma di pubblicare un intero album insieme.

Testo Trenuletul

Dint-o țară-n altă țară.

Merge și nu poate pricepe:

Care țară? Unde-ncepe?

Țară veche, țară nouă

Parcă-i una, parcă-s două

Ba aparte, ba-mpreună

Parcă-s două, parcă-i una

Hey how! Let’s go!

Folklore și Rock’n’roll.

Pleacă trenul! Unde esti?

Chisinău – București

Și-ntr-o țară, și-n cealaltă

Joacă hora laolaltă.

Și în fiecare țară

Face farmece vioara.

Când ajunge trenu-n gară

Parcă n-a ieșit din țară,

Parcă-a mers, fără să iasă,

De acasă pân-acasă.

Hey how! Let’s go!

Folklore și Rock’n’roll

Pleacă trenul! Unde esti?

Chisinău – București

Traduzione Trenulețul

Da un paese all’altro

Va e non riesce a capire:

Quale paese? Da dove inizi?

Vecchio paese, nuovo paese

È come uno, è come due.

Separatamente, insieme

Sono come due, è uno

Ehi come! Andiamo!

Folklore e Rock’n’roll

Il treno parte! Dove sei?

Chisinau – Bucarest

E in un paese, e in un altro

Suonate il ritornello insieme

E in ogni paese

Incanta il violino

Quando il treno arriva alla stazione

È come se fosse fuori dal paese

sembrava andare senza uscire

Di casa in casa

Ehi come! Andiamo!

Folklore e Rock’n’roll

Il treno parte! Dove sei?

Chisinau – Bucarest

