Eurovision 2022, Cristiano Malgioglio: ‘Se vince l’Italia sfilo in perizoma e reggiseno’

La prima puntata dell’Eurovision Song Contest, il festival che quest’anno dopo la vittoria dei Maneskin si sta svolgendo a Torino, è stata un successo e si è conclusa con un bel 27% di share. Tantissimi, infatti, gli italiani incollati al televisore per seguire la kermesse musicale, che su Rai 1 viene commentata da Gabriele Corsi, Carolina Di Domenico e Cristiano Malgioglio. Proprio quest’ultimo all’Adnkronos ha ammesso di essere pazzo di Sam Ryder. E di avere intenzione di sfilare in perizoma e reggiseno se l’Italia, rappresentata da Mahmood e Blanco, dovesse vincere per la seconda volta consecutiva.

Cristiano Malgioglio e l’invito a cena a Sam Ryder

“Qualcuno mi ha rimproverato perché non dovrei dare giudizi sui cantanti in gara” – ha raccontato Malgioglio all’agenzia di stampa. D’altra parte le sue incursioni e i suoi commenti sono diventati presto virali e di tendenza, dichiarazioni che hanno fatto il giro del web. Poi, l’artista si è lasciato andare e all’agenzia ha confessato di essere ‘pazza della voce di Sam Ryder‘. “Che posso farci? Mi addormento con la sua voce nelle orecchie” – ha spiegato Malgioglio che sembrerebbe essersi invaghito del cantante inglese, quello che sabato salirà sul palco e gareggerà con il brano Space man.

“Mi piacerebbe invitarlo a cena e cucinare per lui la parmigiana di melanzane” – ha detto senza mezzi termini. Chissà, magari ci riesce! Ma se da una parte Malgioglio sembra essere pazzo di Sam Ryder, dall’altra continuerà a fare il tifo per l’Italia e per Mahmood e Blanco: “Non sarà facile avere un bis già quest’anno, ma se vincono sfilerà in reggiseno e perizoma”. E, quindi, mai dire mai!

La polemica sul breve omaggio a Raffaella Carrà

L’Adnkronos, poi, ha chiesto a Malgioglio cosa ne pensava dell’omaggio a Raffaella Carrà, quello così breve che ha scatenato non poche polemiche. “Non l’ho visto, in quel momento ero dietro le quinte perché mi si era staccata una ciglia finta. Andrà a rivederlo su RaiPlay” – ha spiegato. Poi, però, ha difeso l’Eurovision, che in realtà avrebbe dei tempi stretti e serrati da rispettare.