Eurovision 2022, anticipazioni della seconda semifinale: scaletta cantanti e ospiti di stasera

Dopo la prima puntata e i primi 10 paesi finalisti, quelli che hanno ottenuto il ‘pass’ per esibirsi ancora una volta sul palco al fianco dei Big Five, stasera torna l’appuntamento con l’Eurovision Song Contest, il festival che quest’anno si tiene in Italia, a Torino. Ma chi si esibirà? E chi arriverà fino alla finale dei Paesi ancora in gara? Alla conduzione, come sempre, Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan.

La scaletta e l’ordine di uscita dei cantanti nella seconda semifinale dell’Eurovision

La seconda semifinale dell’Eurovision andrà in onda questa sera, giovedì 12 maggio. Sul palco saliranno altri 18 Paesi, ma anche in questo caso i migliori 10 accederanno alla finale di sabato 14 maggio. Ma qual è la scaletta ufficiale?

Finlandia The Rasmus – Jezebel

The Rasmus – Jezebel Israele Michael Ben David – I.

Michael Ben David – I. Serbia Konstrakta – In Corpore San

Konstrakta – In Corpore San Azerbaijan Nadir Rustamli – Fade To Blac

Nadir Rustamli – Fade To Blac Georgia Circus Mircus – Lock Me In

Circus Mircus – Lock Me In Malta Emma Muscat – I Am What I Am

Emma Muscat – I Am What I Am San Marino Achille Lauro – Stripper

Achille Lauro – Stripper Australia Sheldon Riley – Not The Same

Sheldon Riley – Not The Same Cipro Andromache – Ela

Andromache – Ela Irlanda Brooke – That’s Rich

Brooke – That’s Rich Macedonia del Nord Andrea – Circles

Andrea – Circles Estonia Stefan – Hope

Stefan – Hope Romania WRS – Llámame

WRS – Llámame Polonia Ochman – River

Ochman – River Montenegro Vladana – Breathe

Vladana – Breathe Belgio Jérémie Makiese – Miss You

Jérémie Makiese – Miss You Svezia Cornelia Jakobs – Hold Me Closer

Cornelia Jakobs – Hold Me Closer Repubblica Ceca We Are Domi – Lights Off.

Dopo le performance dei cantanti in gara, durante le votazioni saliranno sul palco anche Germania, Spagna e Regno Unito, i tre Paesi già qualificati per la finale.

Gli ospiti

Dopo Diodato che ha fatto emozionare il Paraolimpico di Torino, questa sera all’Eurovision arriveranno i tre ragazzi de Il Volo. Poi, ci sarà il duetto di Laura Pausini e Mika.