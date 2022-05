Eurovision 2022 chi è la cantante Chanel per la Spagna: età, canzone, Instagram, testo, traduzione e video del brano SloMO

Dopo le due semifinali, che hanno appassionato migliaia e migliaia di telespettatori, il conto alla rovescia si può attivare perché mancano, ormai, pochissime ore alla finale dell’Eurovision, la kermesse musicale che quest’anno si sta svolgendo a Torino. Tra i finalisti anche la cantante Chanel per la Spagna!

Chanel: biografia e carriera

Chanel, all’anagrafe Chanel Terrero, è nata il 28 Luglio del 1991 a L’Avana, Cuba. Ha origini quindi cubane ma naturalizzata spagnola. Da bambina si è trasferita con la famiglia a Olesat de Monserrat in Catalogna.

Già da bambina ha espresso il suo desiderio di voler crescere nel mondo dell’arte. Per la sua passione ha fatto tanti sacrifici tra cui trasferirsi a Madrid a soli 16 anni per iniziare la sua carriera da attrice e cantante. Ha recitato anche in Italia nella serie Il Segreto. Oggi è anche un ottima ballerina, proprio per questo i suoi show sono curati a 360gradi.

Testo canzone SloMo

Let’s go

Llegó la mami

La reina, la dura, una Bugatti

El mundo ‘tá loco con este body

Si tengo un problema, no es monetary

Les vuelvo loquito’ a todos los daddie’

Voy siempre primera, nunca secondary

Apena’ hago doom, doom con mi boom, boom

Y le’ tengo dando zoom, zoom on my yummy

Y no se confundan, señora’ y señore’

Yo siempre estoy ready pa’ romper cadera’, romper corazones

Solo existe una, no hay imitacione’ (na, na)

Y si aún no me creen pue’ me toca mostrárselo

Take a video, watch it slow mo, mo, mo, mo, mo (yeah)

Booty hypnotic, make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo-lo-lo-lo-lo (yeah)

If the way I shake it to this dembow (to this dembow)

Drives you loco (yeah)

Take a video, watch it slow mo

Te gusta to’ lo que tengo

te endulzo la cara en jugo de mango

Se te dispara cuando la prendo

Hasta el final, yo no me detengo

Take a sip of my cola-la

Ponte salvaje, na-na-na

Make it go like pa-pa-pa-pa

Like pa-pa-pa-pa-pa

Y no se confundan (y no se confundan), señora’ y señore’

Yo siempre estoy ready (yo siempre estoy ready) pa’ romper cadera’, romper corazones (ah)

Solo existe una (solo existe una), no hay imitacione’ (na, na, na)

Y si aún no me creen pue’ me toca mostrárselo (oye)

Take a video, watch it slow mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic, make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo-lo-lo-lo-lo

If the way I shake it to this dembow (to this dembow)

Drives you loco (yeah)

Take a video, watch it slow mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic, make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo-lo-lo-lo-lo

If the way I shake it to this dembow (to this dembow)

Drives you loco (yeah)

Y no se confundan (y no se confundan), señora’ y señore’

Yo siempre estoy ready (yo siempre estoy ready) pa’ romper cadera’, romper corazones (oh)

Solo existe una (solo existe una), no hay imitacione’ (na, na, na)

Y si aún no me creen pue’ me toca mostrárselo (oh-yeah)

Take a video, watch it slow mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic, make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo-lo-lo-lo-lo

If the way I shake it to this dembow (a este dembow)

Drives you loco (yeah)

Take a video, watch it slow mo

Traduione SloMo

Qui di seguito, la traduzione del pezzo:

Andiamo

è arrivata la mamma

La regina, la tosta, una Bugatti

Il mondo è pazzo di questo corpo

Se ho un problema, non è monetario

Faccio impazzire tutti i papà

Vado sempre per primo, mai per secondo

Difficilmente faccio doom, doom con il mio boom, boom

E gli ho dato zoom, zoom sul mio delizioso

E non confonderti, signora e signore

Sono sempre pronto a spezzare i fianchi, a spezzare i cuori

Ce n’è solo uno, non c’è imitazione ‘(na, na)

E se ancora non mi credono, tocca a me mostrarglielo

Fai un video, guardalo al rallentatore mo, mo, mo, mo, mo (sì)

Bottino ipnotico, ti fa desiderare di più, di più, di più, di più, di più

Lo porterò a terra-lo-lo-lo-lo (sì)

Se il modo in cui lo scuoto a questo dembow (a questo dembow)

ti fa impazzire (sì)

Fai un video, guardalo al rallentatore

Ti piace tutto quello che ho

Addolcisco il tuo viso con il succo di mango

Ti spara quando lo accendo

Fino alla fine, non mi fermo

Bevi un sorso della mia cola-la

Scatenati, na-na-na

Fallo andare come pa-pa-pa-pa

Come pa-pa-pa-pa-pa

E non confonderti (e non confonderti), signora e signore

Sono sempre pronto (sono sempre pronto) a spezzare i fianchi, a spezzare i cuori (ah)

Ce n’è solo uno (c’è solo uno), non c’è imitazione ‘(na, na, na)

E se ancora non mi credono, tocca a me mostrarglielo (ehi)

Fai un video, guardalo al rallentatore mo, mo, mo, mo, mo

Bottino ipnotico, ti fa desiderare di più, di più, di più, di più, di più

Lo porterò a terra-lo-lo-lo-lo

Se il modo in cui lo scuoto a questo dembow (a questo dembow)

ti fa impazzire (sì)

Fai un video, guardalo al rallentatore mo, mo, mo, mo, mo

Bottino ipnotico, ti fa desiderare di più, di più, di più, di più, di più

Lo porterò a terra-lo-lo-lo-lo

Se il modo in cui lo scuoto a questo dembow (a questo dembow)

ti fa impazzire (sì)

E non confonderti (e non confonderti), signora e signore

Sono sempre pronto (sono sempre pronto) a spezzare i fianchi, a spezzare i cuori (oh)

Ce n’è solo uno (c’è solo uno), non c’è imitazione ‘(na, na, na)

E se ancora non mi credono, tocca a me mostrarglielo (oh-yeah)

Fai un video, guardalo al rallentatore mo, mo, mo, mo, mo

Bottino ipnotico, ti fa desiderare di più, di più, di più, di più, di più

Lo porterò a terra-lo-lo-lo-lo

Se il modo in cui lo scuoto a questo dembow (a este dembow)

ti fa impazzire (sì)

Fai un video, guardalo al rallentatore

Video SloMO

Ecco qui il video della canzone SloMO