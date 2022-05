Eurovision 2022, chi è Maro per il Portogallo: età, biografia, carriera, testo, traduzione e video del brano Saudade

Dopo le due semifinali, che hanno appassionato migliaia e migliaia di telespettatori, il conto alla rovescia si può attivare perché mancano, ormai, pochissime ore alla finale dell’Eurovision, la kermesse musicale che quest’anno si sta svolgendo a Torino. Tra i finalisti anche la cantante Maro per il Portogallo!

Maro: biografia e vita privata

Maro è nata il 30 Ottobre del 1994 sotto il segno zodiacale dello Scorpione. Il vero nome della cantante è Mariana Brito da Cruz Forjaz Secca. Le sue origini non in parte italiane da parte del padre. Della sua vita privata non si sanno molte informazioni. La musica è sempre stata il suo centro e per questo ha voluto dedicare i suoi studi alla sua passione.

Studi e carriera di Maro

Ha iniziato i suoi studi a Boston, studiando al Berklee College. Terminati ha deciso di trasferirsi a Los Angeles per approfondire la sua passione e farne un mestiere. Il successo è arrivato nel 2018 quando ha iniziato a pubblicare una serie di album molto apprezzati dal musicista inglese, Jacob Collier. Grazie a lui ha aperto i concerti di Jessie J dai quali ha avuto molta visibilità.

Eurovision 2022 Maro

Il 21 Gennaio 2022 Maro ha partecipato alla 56esima edizione del Festival da Canção. Sarebbe una rassega musicale con l’obiettivo di selezionare il cantante che dovrà rappresentare il Portogallo all’Eurovision Song Contest. La giovane proprio in quest’occasione ha presentato il suo brano saudade, grazie al quale ha vinto.

Canzone Saudade

Il brano è stato scritto e prodotto da Maro e John Blanca. Il titolo della canzone è una parola tipica portoghese che non ha traduzione. La canzone parla del sentimento di angoscia che viene quando si pensa a qualcosa o a qualcuno che non c’è.

Testo Saudade Maro

I’ve tried to write a million other songs, but

Somehow I can’t move on

Oh, you’re gone

Takes time, alright, and I know it’s no one’s fault, but

I’ve tried to write a million other songs, but

Somehow I can’t move on

Oh, you’re gone

Takes time, alright, and I know it’s no one’s fault, but

Somehow I can’t move on

Oh, you’re gone

Saudade, saudade

Nothing more that I can say

Says it in a better way

Saudade, saudade

Nothing more that I can say

Says it in a better way

Tem tanto que trago comigo

Foi sempre o meu porto de abrigo

E agora nada faz sentido, perdi o meu melhor amigo

E se não for demais, peço por sinais

Resta uma só palavra

Saudade, saudade

Nothing more that I can say

Says it in a better way

Saudade, saudade

Nothing more that I can say

Says it in a better way

I’ve tried, alright

But it’s killing me inside

Thought you’d be by my side always

Traduzione Saudade Maro

Ho provato a scrivere un milione di altre canzoni, ma

In qualche modo non posso andare avanti

Oh, te ne sei andato

Ci vuole tempo, va bene, e so che non è colpa di nessuno, ma

In qualche modo non posso andare avanti

Oh, te ne sei andato

desiderio, desiderio

Niente di più che posso dire

Dillo in un modo migliore

desiderio, desiderio

Niente di più che posso dire

Dillo in un modo migliore

Ho così tanto che porto con me

Era sempre il mio paradiso

E ora nulla ha senso, ho perso il mio migliore amico

E se non è troppo, chiedo segni

rimane solo una parola

desiderio, desiderio

Niente di più che posso dire

Dillo in un modo migliore

desiderio, desiderio

Niente di più che posso dire

Dillo in un modo migliore

Ho provato, va bene

Ma mi sta uccidendo dentro

Pensavo che saresti sempre al mio fianco

Video Saudade

Eco qui il video della canzone Saudade.

Instagram

Ecco qui il profilo Instagram