Eurovision 2023: chi sono i conduttori

La pagina ufficiale Twitter di Eurovision Song Contest ha svelato i conduttori ufficiali della manifestazione che si terrà a Liverpool dal 9 al 13 maggio 2023. A dividersi il palco ci sarà il conduttore britannico più popolare, Graham Norton, insieme all’attrice premiata agli Emmy Award per Ted Lasso, Hannah Waddingham. Completano il cast la popstar Alesha Dixon e la cantante ucraina Julia Sanina.

I conduttori dell’Eurovision 2023

Conosciamo meglio i conduttori di Eurovision Song Contest 2023. Graham Norton è una vera e propria leggenda dell’Eurovision. È lui, infatti, a commentare il Concorso per il Regno Unito dal 2009. Il suo programma più popolare, The Graham Norton Show, ha vinto il Premio BAFTA. Un altro volto molto amato, in Gran Bretagna e fuori, è quello di Hannah Waddingham, che ha vinto un Emmy Award per il suo ruolo in Ted Lasso, che presto tornerà per una terza stagione. Indimenticabile il suo ruolo in Game of Thrones, quello di Septa Unella (“Shame! Shame! Shame!”).

Quanto a Julia Sanina, è un personaggio pop ucraino, già finalista di Ballando con le stelle, giudice di X-Factor Ucraina. Con la band The Hardkiss ha già preso parte all’Eurovision Song Contest, classificandosi seconda. Alesha Dixon, invece, ha fatto parte delle Mis-Teeq: due album e sette singoli consecutivi in top ten. Estremamente popolare: ha presentato Britain’s Got Talent, Strictly Come Dancing, The Greatest Dancer.

Gli Eurovision Song Contest 2023, che si svolgeranno nella città britannica di Liverpool quest’anno, saranno la 67esima edizione del concorso canoro più prestigioso del continente europeo e che unisce le migliori voci e canzoni da tutta Europa. Si svolgerà a Liverpool, presso la Liverpool Arena. Era previsto in Ucraina, in seguito alla vittoria della Kalush Orchestra, ma non è stata dichiarata in grado di ospitare il concorso a causa dell’invasione russa. La Gran Bretagna, arrivata seconda, ospiterà la competizione per l’ottava volta.