Quando inizia l’Eurovision 2023? Data, dove si farà e chi partecipa

Quando inizia l’Eurovision Song Contest 2023? Finalmente conosciamo le date precise. La programmazione dovrebbe avvenire nel mese di maggio, ovvero dal 9 al 13.

Quando inizia l’Eurovision 2023?

A differenza del 2022, edizione nella quale la città scelta è stata Torino in Italia, svolgendosi in un altro Paese, le dirette non avverranno tutte su Rai 1. Qui, infatti, andrà in onda solamente la finale. L’orario sarà quello delle 21:00 circa. Le semifinali, invece, dovrebbero venire trasmesse da Rai 4. L’Eurovision 2023, vista la vittoria dell’Ucraina nell’edizione precedente, si sarebbe dovuta svolgere proprio in questo Paese.

Le ultime notizie, però, dicono una cosa diversa. Secondo quanto riporta anche l’Ansa, infatti, l’EBU (The European Broadcasting Union) ha reso noto quanto segue: “L’European song festival 2023 non si svolgerà in Ucraina per ragioni di sicurezza e organizzative nonostante l’edizione 2022 sia stata vinta da un concorrente di questo Paese”. Dove si farà l’Eurovision 2023? Se vi state chiedendo dove sarà la risposta, che è stata confermata e ufficializzata dai profili social dell’evento, è nel Regno Unito.

Lo Stato, infatti, si è classificato al secondo posto nell’edizione precedente e per questo, vista l’attuale situazione in Ucraina, sarà suo compito ospitare l’Eurovision 2023. La BBC trasmetterà l’evento e lavorerà insieme a UA:PBC per inserire elementi ucraini negli spettacoli del prossimo anno. Ma in quale città del Regno Unito si terrà l’Eurovision 2023? A rivelare quali sono le città candidate è stato direttamente l’account Instagram dell’evento:

Glasgow

Newcastle

Manchester

Leeds

Liverpool

Birmingham

Sheffield

Dopo un’accurata selezione però, a settembre 2022 viene annunciato dall’account Instagram dell’evento che sono rimaste solo due città in corsa: Glasgow e Liverpool. A ottobre viene rivelato che l’Eurovision 2023 si terrà a Liverpool.

Gli attuali cantanti in gara

Ad oggi non abbiamo ancora a disposizione la lista completa dei cantanti che andranno a esibirsi all’Eurovision Song Contest 2023. Dovremo aspettare ancora un po’ per conoscerne l’identità. Per l’Italia, però, sappiamo che a esibirsi all’evento sarà chi è arrivato primo in classifica al Festival di Sanremo, ovvero Marco Mengoni. Inoltre ricordiamo che i cinque Paesi chiamati “Big Five” andranno di diritto in finale. Questo perché sono gli Stati che fin dall’inizio hanno supportato maggiormente, dal punto di vista economico, il Contest. Stiamo parlando dell’Italia, la Germania, la Francia, il Regno Unito e la Spagna. Qui di seguito la lista dei cantanti in gara: