Eurovision 2023, Mara Maionchi al commento con Gabriele Corsi: ecco tutte le novità. Per Rai Radio 2, il commento del festival musicale sarà affidato al trio di speaker composta da LaMario, Diletta Parlangeli e Saverio Raimondo. Per tutte le tre serate, la Rai garantirà il programma sottotitolato e audiodescritto per le persone non vedenti. Dopo il duo composto da Alessandro Cattelan e Laura Pausini, sarà la volta di vedere come conduttori in televisione l’attore Gabriele Corsi e la discografica Mara Maionchi.

L’Eurovision condotto da Mara Maionchi e Gabriele Corsi

La conduzione del famoso festival canoro europeo, è stata svelata durante la trasmissione di “Stasera c’è Cattelan” di ieri sera. E’ stato proprio lo scorso conduttore a ufficializzare l’ingaggio di Mara Maionchi e Gabriele Corsi per la conduzione del noto festival canoro. Cattelan ha annunciato il tandem su Rai 2, in una coppia che promette tanta qualità sul piano della conduzione. Infatti, per la “tre giorni di Liverpool” la Maionchi si rivela la scelta più esatta, considerato il suo lavoro di discografica e soprattutto all’interno di talent show come X Factor.

Saranno quindi i due conduttori a seguire l’avventura di Marco Mengoni in Inghilterra, che proverà a vincere l’Eurovision Song Contest 2023. Ci riuscirà? Già ci provò nel 2013, ma non andò molto bene con il brano “L’essenziale”. Marco, per l’occasione, riarrangerà secondo i canoni del festival il brano “Due vite”, già entrato nel cuore dei fan e che soprattutto gli fatto vincere l’edizione 2023 del Festival di Sanremo. Insomma, un brano che fa sperare in un ottimo risultato da parte dell’Italia.

L’Eurovision 2023, come sarà?

Le due semifinali del contest, si svolgeranno martedì 9 e giovedì 11 maggio alle ore 21 su Rai 2. La “Grand Final”, invece, andrà in onda sabato 13 maggio dalle ore 20.40 su Rai Uno. L’Italia proverà ad agganciare l’Eurovision Song Contest per la quarta volta nella sua storia, dopo le vittorie di Gigliola Cinquetti, Toto Cutugno e i Maneskin.