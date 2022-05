Eva Henger, come sta dopo l’incidente? Le ultime notizie e l’intervento d’urgenza

Dopo un intervento di urgenza, Eva Henger, l’attrice rimasta coinvolta in un terribile incidente stradale in Ungheria, pare abbia ritrovato il modo di rientrare in Italia. Una bella notizia, almeno, dopo il tragico episodio che l’ha vista protagonista insieme al marito. A dirlo Barbara D’Urso che da giorni, nel corso delle puntate di Pomeriggio 5, sta informando il suo pubblico e sta aggiornando tutti sulle condizioni di salute della donna, che resta ricoverata in ospedale dopo quella carambola in auto, lì hanno perso la vita due persone.

Eva Henger ricoverata d’urgenza al braccio

“Sono in contatto con lei. Mi ha mandato un messaggio questa mattina (ieri, ndr) di 4 minuti in cui ha pianto tutto il tempo. È scioccata perché non l’hanno potuta operare ancora. Il braccio, quello sano, stava andando in setticemia e hanno dovuto farle un intervento urgente. Mi ha mandato le foto con questa fuoriuscita di liquido” – ha spiegato Barbara D’Urso in quello che è, ormai, un bollettino giornaliero sulle condizioni di salute della Henger.

Il piede fratturato

La padrona di casa, la regina di Canale 5, poi, ha mostrato al pubblico la foto del piede fratturato della Henger, ma ha avvisato i telespettatori: “Sono immagini forti, vi avverto. Se non ve la sentite cambiate canale. Non possono operarla, non sanno cosa fare, non possono neanche ingessarla. La clavicola è andata in un’altra parte del corpo”.

Poi, a fine trasmissione, l’annuncio che ha sorpreso tutti. Eva Henger e suo marito Massimiliano presto torneranno in Italia, dove c’è già un equipe pronta a prendersi cura di loro.