Exit poll elezioni Regionali Lazio e Lombardia: dove seguire la diretta e i risultati in tv

Elezioni regionali, domenica 12 febbraio e lunedì 13 febbraio si vota nel Lazio e in Lombardia. Per eleggere i nuovi presidenti di Regione le urne saranno aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. L’ultima tornata in Lazio e Lombardia si è tenuta il 4 marzo del 2018, insieme alle elezioni politiche.

Dove seguire gli exit poll per le Regionali di Lazio e Lombardia

Nel Lazio i candidati alla presidenza sono Alessio D’Amato (centrosinistra e Terzo polo). Francesco Rocca (centrodestra), Donatella Bianchi (Movimento 5 Stelle), Rosa Rinaldi (Unione popolare) e Sonia Pecorilli (Partito comunista italiano). In Lombardia si sfidano Attilio Fontana (centrodestra), Pierfrancesco Majorino (centrosinistra e M5s), Letizia Moratti (Terzo polo) e Mara Ghidorzi (Unione popolare). Quando arriveranno i risultati? I primi instant poll ed exit poll sono attesi dalle ore 15 di lunedì, seguiti dalle proiezioni sui candidati presidenti. Vediamo come seguire lo spoglio in diretta, a partire dalla diretta in televisione.

La Rai seguirà le elezioni regionali diffondendo sin dalle ore 15 i primi exit poll realizzati dal Consorzio Opinio Italia. Dalle 15:45 circa dovrebbero essere diffuse anche le prime proiezioni non solo sui candidati presidenti, ma anche sulle singole liste a sostegno. I risultati dovrebbero essere trasmessi in uno speciale del Tg1 e con la diretta di RaiNews24. In serata è prevista una puntata di Porta a Porta per commentare l’esito del voto nel Lazio e in Lombardia.

La Maratona Mentana su La7 e Mediaset

La7 seguirà l’esito delle elezioni regionali in Lazio e Lombardia con la diretta della consueta Maratona Mentana: l’appuntamento scatterà poco prima delle 15 e verranno prima utilizzati i trend e poi si passerà alle proiezioni realizzate da Swg. Per quanto riguarda le reti Mediaset, le elezioni regionali nel Lazio e in Lombardia verranno seguite su Rete 4 con due appuntamenti speciali con la trasmissione Quarta Repubblica. Alle 14:45 inizierà la diretta di Quarta Repubblica al voto che sarà poi seguita, in serata a partire dalle 21.25, con il tradizionale appuntamento del lunedì dalle 21:25.

Instant pool su SkyTG24

SkyTg24 seguirà le elezioni regionali con una lunga diretta che inizierà dalle ore 14:30 di lunedì 13 febbraio e proseguirà per tutto il giorno e anche martedì 14 febbraio. A partire dalle 15 di lunedì verranno inoltre diffusi gli instant poll realizzati da Quorum/YouTrend, a cui verranno affidati anche gli altri dati sullo spoglio in tempo reale delle schede.