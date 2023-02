Nettuno, presidente di seggio ruba nella borsa di due scrutatrici: colta sul fatto

È stata colta con le mani nel sacco. Anzi, nella borsa. È stata una figura davvero meschina, quella fatta questa mattina, poco dopo l’inizio delle operazioni di voto da una presidente di seggio a Nettuno. La donna, che aveva l’incarico di presidente di seggio per le elezioni regionali in una scuola nel quartiere Tre Cancelli, è stata sorpresa mentre stava sfilando 50 euro dal portafogli di una scrutatrice. Ad accorgersene proprio la proprietaria della borsa.

Il doppio furto

“Cosa sta facendo?”, le ha chiesto la ragazza, facendola sobbalzare. La donna, una 70enne di Nettuno piuttosto conosciuta in zona, ha cercato di giustificarsi, senza però riuscirci. La giovane ha quindi chiamato gli agenti di polizia in servizio ai seggi, mentre le altre ragazze del seggio controllavano le loro borse. “A me sono spariti i soldi dal portafogli”, ha detto una delle scrutatrici. Messa alle strette, la presidente di seggio ha dovuto confessare di aver sottratto anche a lei il denaro.

Entrambe le ragazze hanno sporto denuncia per furto. La presidente è stata costretta a lasciare il seggio. Il suo posto è stato preso della vicepresidente. La donna, in pensione, non ha problemi economici che possano averla spinta a prendere il denaro dai portafogli delle due scrutatrici. Anzi, al contrario, ha una posizione piuttosto agiata. La presidente è stata denunciata dagli agenti per furto. L’episodio, già grave in sé stesso in quanto commesso all’interno di un seggio elettorale, lo è ancora di più perché perpetrato dalla presidente del seggio, una figura che dovrebbe rappresentare la legalità.