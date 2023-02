Elezioni Regionali Lazio 2023, si vota per decidere il nuovo Presidente della Regione. Seggi aperti oggi domenica 12 febbraio 2022, dalle ore 7.00 fino alle 23.00, e domani, lunedì 13 febbraio 2023, dalle 7.00 ma solo fino alle 15.00, con gli elettori chiamati anche ad eleggere il nuovo Consiglio Regionale del Lazio. Domani pertanto, alla chiusura dei seggi, inizierà lo spoglio dei voti.

Affluenza Elezioni Regionali Lazio 2023

Alle scorse Regionali si era recato alle urne il 66,55% degli aventi diritto al voto. In quell’occasione, era il marzo del 2018, Nicola Zingaretti vinse la tornata elettorale con poco meno del 33% dei voti. Ricordiamo infatti che per le Elezioni Regionali del Lazio non è previsto il raggiungimento di un quorum né la possibilità di un eventuale ballottaggio: a vincere è pertanto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Vediamo intanto la percentuale di elettori che ha deciso di recarsi alle urne.

Affluenza Regionali domenica 12 febbraio 2023 ore 12.00

Alle ore 12.00 di oggi ha votato il 7.49% degli aventi diritto al voto (378 sezioni pervenute su 378).

In aggiornamento

Elezioni Regionali Lazio l’affluenza alle ore 23.00 di domenica

In aggiornamento

Elezioni Lazio, affluenza finale lunedì 13 febbraio 2023

In aggiornamento

Elezioni Lazio chi sono i candidati

Per la tornata elettorale del 12 e 13 febbraio 2023, alla Regionali del Lazio si presenteranno 6 candidati Presidente. Ecco l’elenco completo:

Alessio D’Amato (centrosinistra) Francesco Rocca (centrodestra) Donatella Bianchi (Movimento 5 Stelle) Rosa Rinaldi (Unione Popolare) Sonia Pecorilli (Partito Comunista)

Elezioni regionali Lazio 2023, chi vince? Sondaggi, il centrodestra è in vantaggi

Risultati Elezioni Regionali nel Lazio chi ha vinto, exit poll e risultati

Lo scrutinio dei voti inizierà lunedì 13 febbraio a partire dalle ore 15.00. Segui su www.ilcorrieredellacittà.com lo scrutinio in tempo reale.

In aggiornamento

Come si elegge il Consiglio Regionale, la legge elettorale

Confermate le cinque circoscrizioni regionali (Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e Città metropolitana di Roma), che vedranno assegnarsi i seggi in proporzione alla popolazione risultata residente all’ultimo censimento generale. Cinquanta i candidati consiglieri che saranno eletti. Alla ripartizione dei seggi nelle singole circoscrizioni si provvederà (come nel 2018) dividendo il numero della popolazione residente nella Regione per i quattro quinti (quaranta) dei componenti del Consiglio regionale, presidente della Regione escluso, e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni singola circoscrizione. I quattro quinti dei seggi (quaranta) saranno ancora assegnati con il metodo proporzionale del quoziente corretto (cosiddetto quoziente Hagenbach-Bischoff), sulla base di liste concorrenti presentate a livello circoscrizionale, con recupero dei seggi e dei voti residui in sede di collegio unico regionale, secondo le modalità descritte dal primo all’undicesimo comma dell’articolo 15 della legge n. 108/1968. Il restante quinto dei seggi (dieci) sarà attribuito anch’esso sulla base delle candidature presentate nelle liste circoscrizionali.

Elezioni regionali Lazio 2023: ecco il compenso degli scrutatori