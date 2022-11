Fabiano di Uomini e Donne: chi è, età, lavoro, Cristiana, Instagram

Si chiama Fabiano il nuovo cavaliere di Uomini e Donne oggi al centro dello studio, sotto i riflettori. L’uomo, che è volto nuovo del salotto, è uscito con Cristiana. E pare che tra i due ci sia stata fin da subito una bella complicità, al punto che la coppia ha deciso di lasciare la trasmissione. E di viversi lontano dai riflettori.

Cosa sappiamo su Fabiano

Fabiano ha 49 anni, ha un figlio di 23 anni ed è di Livorno. Nella vita è un gruista, lavora al porto di Genova. E ha raccontato di aver conosciuto subito Cristiana e di aver capito che poteva essere quella giusta per lui. “Abbiamo tante affinità, interessi in comune, è una donna empatica”. E’ bastato un ballo, poi una conoscenza lontano dai riflettori. E ora i due hanno deciso di viversi lontano dal salotto di Uomini e Donne. Tra complimenti e auguri in studio.

La storia d’amore con Cristiana

Cristiana vive vicino Livorno, non ha figli e lavora su uno yatch privato. E’ una bella donna e ha colpito fin da subito Fabiano. La storia, quindi, se la vivranno lontano da Uomini e Donne. Perché quando si incontra la persona giusta, è inutile girarci attorno: il cuore batte e le emozioni non si possono mettere a tacere.