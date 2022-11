Fabio Concato, chi è la figlia Carlotta: età, lavoro, figlia, foto e Instagram

Carlotta Piccalunga Concato è la figlia del cantante e cantautore Fabio Concato. A lei è stata dedicata la canzone Fiore di Maggio. Concato oggi sarà peraltro ospite proprio oggi, venerdì 11 novembre 2022, della nuova puntata di Oggi è un altro giorno, il salotto televisivo condotto da Serena Bortone, in onda tutti i giorni su Rai 1 dalle 14.00. Ma tornando a Carlotta cosa sappiamo su di lei? Conosciamola meglio.

Cosa sappiamo su Carlotta Piccalunga Concato la figlia di Fabio Concato

Sappiamo che è nata nel 1984, dato che proprio in quell’anno uscì la canzone Fiore di Maggio. Pertanto, ad oggi, dovrebbe avere 38 anni. A differenza del papà la sua vita è lontana dal mondo dello spettacolo. Per lei niente luci dei riflettori, ma una carriera più riservata anche se non sappiamo in che ambito. Sul suo lavoro però e sulla sua professione non si hanno infatti particolari dettagli.

La vita privata

Carlotta è mamma di una splendida bimba, Nina Matilda, che è nipote così del cantautore milanese. Carlotta è la primogenita di Fabio Concato, mentre Giulia è la sorella e secondogenita del cantante. Entrambe sono figlie di Concato e di Elisabetta Pesarese. Con la moglie Fabio Concato è sposato dal 16 luglio del 1980 e hanno festeggiato da poco i 40 anni di matrimonio. Dal loro grande e immenso amore è nata Carlotta come detto, l’unica figlia che li ha resi nonni. Ed è proprio a Carlotta che il cantautore ha dedicato Fiore di maggio, perché la ragazza è nata il 24 di quel mese. Concato infatti, negli anni, ha dedicato molti suoi brani ai momenti più importanti della sua vita:

Domenica Bestiale: dedicata al periodo del fidanzamento con Elisabetta

Fiore di Maggio: per la nascita di Carlotta

Giulia: per la nascita della sua secondogenita

Tornando a Carlotta non tutti sanno che in una particolare occasione cantò proprio insieme al papà il brano Fiore di Maggio in una reincisione della canzone che venne pubblicata in edizione limitata.

Instagram e Facebook Carlotta Piccalunga Concato

La 38enne è presente su Facebook (qui il suo profilo) mentre pare non abbia un account Instagram ufficiale. Nei post su Facebook sono postati alcuni momenti della sua vita compreso il periodo della gravidanza.