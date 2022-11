Fabio Concato, chi è la moglie Elisabetta Pesarese: età, lavoro, immagini, figlia

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche un grande della musica italiana, Fabio Concato, che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera alla vita privata. Lui che da anni può contare sull’amore e il supporto della moglie Elisabetta, mamma di sua figlia Carlotta.

Cosa sappiamo su Elisabetta Pesare, la storia d’amore con Fabio Concato

Elisabetta Pesarese. Si chiama così la moglie di Fabio Concato e i due sono insieme, si tengono la mano, da tantissimi anni: sono convolati a nozze il 16 luglio del 1980 e hanno festeggiato 40 anni di matrimonio. Dal loro grande e immenso amore è nata Carlotta, l’unica figlia che li ha resi nonni. Ed è proprio a Carlotta che il cantautore ha dedicato Fiore di maggio, perché la ragazza è nata il 24 di quel mese.

La musa ispiratrice

Non abbiamo molte informazioni sulla donna, non sappiamo nulla sull’età e sul lavoro. Ma sappiamo che è sempre stata al fianco dell’artista. E che è stata per molte canzoni, che hanno fatto la storia della musica, sua musa ispiratrice. “Ricordo il periodo del fidanzamento come uno dei più felici della mia vita: è stato durante quel tempo, infatti, che ho scritto la mia canzone più famosa, Una domenica bestiale. Fu pubblicata due anni dopo il matrimonio, ma in realtà l’ho scritta durante il mio fidanzato” – ha raccontato Concato ai microfoni di StPauls. “È stato grazie a quella canzone, ispiratami dal sentimenti, che ho acquistato una certa fama. Alle volte, ripensando al passato, credo che senza quei fatidico incontro, non dico che avrei cambiato mestiere, ma sicuramente sarebbe stato molto più difficile emergere”. A Elisabetta, quindi, deve tanto.

Elisabetta è molto riservata, lontana dai social: non ha dei profili in rete e non compare neppure nelle foto del marito, molto attivo su Instagram.