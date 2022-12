Fabio De Luigi: chi è, età, carriera, vita privata, moglie, figli, Instagram

Fabio De Luigi sarà ospite oggi, 25 dicembre 2022, a Domenica In, nella giornata più magica dell’anno, quella di Natale. Tante le domande e le curiosità su di lui che verranno svelate in puntata. Cerchiamo di conoscerlo più da vicino prima vederlo raccontarsi davanti alle telecamere. Continuate a leggere!

Domenica In, anticipazioni 25 dicembre 2022: chi sono gli ospiti nel giorno di Natale

Chi è Fabio De luigi?

Fabio De Luigi è nato l’11 ottobre del 1967 sotto il segno della Bilancia ed è uno dei volti più noti del panorama cinematografico italiano. È un attore, comico, imitatore, regista e conduttore italiano. Dopo essersi diplomato al liceo artistico e aver svolto il servizio militare nell’Aeronautica, si iscrive all’Accademia delle Belle Arti di Bologna e si laurea in pittura. Fabio De Luigi però, prima di diventare un affermato attore, ha militato per anni in serie A come giocatore di baseball. Il suo debutto come comico risale al 1990 con la partecipazione al concorso “La Zanzara d’oro”. A questo seguono diversi spettacoli teatrali, fra cui La vera storia di Fabio e Tafano Show, diretto da Antonio Catania. In seguito, acquisisce notorietà grazie alla sua partecipazione a Zelig. Il successo arriva con Mai dire Grande Fratello 2. I suoi personaggi più famosi sono il cantante sdolcinato Olmo, il modello Fabius dall’alito mefitico, l’ingegner Cane, Bum Bum Picozza, finto inviato de Le Iene e Striscia la notizia, Petunio, il supereroe della mediocrità, e tanti altri. Si è dedicato anche alle sitcom: nel 2005 è il protagonista di Love Bugs con Michelle Hunziker, serie comica che racconta i problemi di coppia. Su Rai 1 è stato il conduttore di Apocalypse Show. Numerosi sono i film che lo vedono protagonista: Metti la nonna in freezer è il suo ultimo capolavoro uscito al cinema nel 2018, insieme a Miriam Leone.

Vita provata, moglie e figli

Dal 1998 è legato all’attrice Jelena Ilic: i due si sono incontrati tardi e si sono conosciuti grazie ad una cena tra amici in comune. La coppia che non è sposata ha due figli, Dino nato nel 2007 e Lola nata nel 2011. Tutti insieme vivono a Santarcangelo di Romagna, vicino Rimini.

Curiosità

È il pronipote di Tonino Guerra .

. Adora trascorrere il tempo libero in compagna dei suoi figli. Ha raccontato a Grazia “Per Lola e Dino sono un compagno di giochi, ma anche un padre esigente”.

sono un compagno di giochi, ma anche un padre esigente”. Giocava a baseball in serie A, ma ha deciso di abbandonare la carriera sportiva per dedicarsi al cinema.

Ha raccontato a Rolling Stone di aver rubato i compiti in classe di un suo insegnante per prepararsi ad una verifica in classe.

È un tifoso dell’ Inter .

. Non ha un profilo Instagram ufficiale: a questo preferisce Facebook, anche se non è neanche qui molto attivo.

Instagram

Non sembra avere un profilo Instagram ufficiale.