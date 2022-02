Fabio Fognini, chi è il tennista: età, carriera, oggi in tv, chi è la moglie, classifica ATP, famiglia, figli, patrimonio e Instagram

Dopo l’emozionante puntata di ieri, l’appuntamento della domenica su Canale 5 è con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito di sempre. Da Silvia Toffanin arriveranno in studio Fabio Fognini e Flavia Pennetta, grande coppia del tennis italiano.

Chi è Fabio Fognini: carriera

Fabio Fognini è un tennista italiano nato a Sanremo il 2 maggio del 1987, sotto il segno dei Gemelli. È cresciuto ad Arma di Taggia, una cittadina ligure: è qui che ha frequentato il circolo tennistico locale. È figlio di Silvana e Fulvio, e proprio il padre è stato determinante per farlo appassionare al tennis. A 15 anni ha partecipato al primo torneo grazie alla wild car ricevuta per il Futures Italy F5. Nel 2007 è riuscito a conquistare la prima finale di un torneo a Challenger, dopo essersi da poco trasferito a Bologna. Nel 2008 ha esordito in Coppa Davis con la maglia della nazionale italiana: corona così i suoi sacrifici. Nel 2010, dopo aver raggiunto il terzo turno del Roland Garros, ha battuto a Wimbledon, per la prima volta nella sua carriera, un top 10 della classifica mondiale – Fernando Verdasco. Nel 2011 ha cambiato allenatore e dopo due anni di lavoro intenso, Fabio Fognini ha conquistato i primi due tornei della sua carriera – vincendo prima a Stoccarda e poi ad Amburgo – eguagliando il record di Adriano Panatta, l’ultimo tennista italiano a vincere in due settimane consecutive due tornei diversi.

Insieme con Simone Bolelli, Fabio Fognini ha formato un’ottima coppia di doppio: insieme hanno vinto tre tornei del circuito mondiale, tra cui nel 2015 l’Australian Open.

Chi è la moglie, figli e vita privata

Dal marzo del 2014 Fabio Fognini è impegnato in una storia d’amore con Flavia Pennetta, anche lei tennista e vincitrice nel 2015 dell’US Open. I due si sono sposati l’11 giugno del 2016 ad Ostuni. La coppia ha un figlio, Federico, nato il 19 maggio 2017. Al piccolo hanno deciso di dare questo nome in onore del tennista Federico Luzzi, scomparso nel 2008 a causa di una leucemia fulminante. Nel maggio del 2019 la coppia ha annunciato di aspettare un altro bambino.

Curiosità

Fra i vari tornei, Fabio Fognini ha partecipato anche al Roland Garros 2019 : ha vinto la sua 50° partita in un torneo del Grande Slam.

: ha vinto la sua 50° partita in un torneo del Grande Slam. È noto per il suo temperamento irascibile . Durante un match a Wimbledon è stato multato di 27.500 dollari per un suo comportamento ritenuto “antisportivo”.

. Durante un match a Wimbledon è stato multato di 27.500 dollari per un suo comportamento ritenuto “antisportivo”. Ha giocato a calcio fino ai 14 anni ed è ancora oggi un tifoso dell’Inter .

. Detiene il record per il maggior numero di falli di piede in un match vinto.

Ha un tatuaggio che raffigura il sette nano Brontolo.

La città in cui ha deciso di vivere è Barcellona : è qui che ha conosciuto la moglie Flavia Pennetta ed è sempre qui che è nato il primo figlio Federico.

: è qui che ha conosciuto la moglie ed è sempre qui che è nato il primo figlio Federico. Ama i cani, ma ha paura dei cavalli.

Nel corso della sua carriera da tennista ha guadagnato un montepremi di più di 13 milioni di euro.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @fabiofogna vanta 594 mila followers.