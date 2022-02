Flavia Pennetta: chi è, età, carriera, altezza, oggi, figli, chi è il marito, matrimonio, Instagram

Dopo l’emozionante puntata di ieri, l’appuntamento della domenica su Canale 5 è con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito di sempre. Da Silvia Toffanin arriveranno in studio Fabio Fognini e Flavia Pennetta, grande coppia del tennis italiano.

Chi è Flavia Pennetta: carriera e classifica

Flavia Pennetta è nata a Brindisi il 25 febbraio del 1982 ed è un’ex tennista, considerata una delle italiani più forti di sempre. E’ stata vincitrice degli US Open 2015, seconda italiana a essersi aggiudicata un torneo del Grande Slam ed è a 33 anni la tennista più anziana di sempre ad aggiudicarsi il primo Slam della carriera. Ma non solo. Ha vinto ben 11 tornei WTA in singolare, ha accumulato il più alto montepremi ed è stata numero 6 del mondo nel settembre del 2015. Ha ottenuto ottimi risultati in doppio, si è aggiudicata 4 volte la Fed Cup con l’Italia, poi nel 2015 ha deciso di abbandonare definitivamente il tennis, dopo ben 15 anni di competizioni, 59 finali tra singolo e doppio, 11 titoli WTA in singolo e 17 in doppio.

Chi è il marito, figli e vita privata

Nel 2016, l’11 giugno, si è sposata con il tennista Fabio Fognini e il 19 maggio del 2017 è nato il loto primo figlio, Federico, che è stato chiamato così in memoria dell’amico Federico Luzzi, un tennista aretino morto a soli 28 anni a causa di una leucemia fulminante. Il 23 dicembre del 2019 è nata Farah, la loro secondogenita, mentre il 19 novembre del 2021 a Barcellona è venuta al mondo Flaminia, la loro terza figlia.

Instagram

Flavia Pennetta ha un profilo Instagram e con l’account @flaviapennetta82 vanta 185 mila followers.

Chi è Fabio Fognini?

Fabio Fognini è un tennista italiano nato a Sanremo il 2 maggio del 1987, sotto il segno dei Gemelli. È cresciuto ad Arma di Taggia, una cittadina ligure: è qui che ha frequentato il circolo tennistico locale. È figlio di Silvana e Fulvio, e proprio il padre è stato determinante per farlo appassionare al tennis. A 15 anni ha partecipato al primo torneo grazie alla wild car ricevuta per il Futures Italy F5. Nel 2007 è riuscito a conquistare la prima finale di un torneo a Challenger, dopo essersi da poco trasferito a Bologna. Nel 2008 ha esordito in Coppa Davis con la maglia della nazionale italiana: corona così i suoi sacrifici. Nel 2010, dopo aver raggiunto il terzo turno del Roland Garros, ha battuto a Wimbledon, per la prima volta nella sua carriera, un top 10 della classifica mondiale – Fernando Verdasco. Nel 2011 ha cambiato allenatore e dopo due anni di lavoro intenso, Fabio Fognini ha conquistato i primi due tornei della sua carriera – vincendo prima a Stoccarda e poi ad Amburgo – eguagliando il record di Adriano Panatta, l’ultimo tennista italiano a vincere in due settimane consecutive due tornei diversi.