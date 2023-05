Fabio Fulco, chi è la moglie Veronica Papa: età, lavoro, foto, figlia e Instagram

Tutto pronto per un nuovo appuntamento in compagnia di Serena Bortone nel salotto di “Oggi è un altro giorno”, in diretta a partire dal 14 su Rai 1. Nella puntata di oggi, 5 maggio, ci saranno tantissimi ospiti inediti, tra cui anche Fabio Fulco. Si racconterà a cuore aperto: dall’amore alla carriera. Parlerà anche della moglie Veronica Papa, con cui si è sposato da pochissimo. Il loro amore ha generato tante polemiche, siete curiosi di sapere perché? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei e sulla loro relazione!

Chi è la moglie di Fabio Fulco

Fabio Fulco è un noto attore campano, celebre anche per la sua lunga relazione con Cristina Chiabotto, durata ben 12 anni: dal 2005 al 2017. Dopo la rottura, ha affrontato un periodo buio, fino a quando non ha incontrato l’amore della sua vita: Veronica Papa, 25 anni più giovane di lui. L’amore tra i due è scattato subito! Il 10 maggio 2022 lui le ha fatto la proposta di matrimonio nella romantica cornice della costiera amalfitana, e lei, in lacrime, ha risposto sì. I due hanno una figlia di nome Agnes, la primogenita di entrambi. I due sono convolati a nozze da pochissimo, ecco uno scatto del grande giorno:

Veronica Papa: età e lavoro

Veronica Papa è nata a Pescara nel 1995 e ha 28 anni. Ha partecipato a Miss Italia nel 2014 e a Miss Mondo nel 2016, arrivando finalista ad entrambe le competizioni. Ha lavorato per tanti anni nel campo della moda. Ad oggi si dedica prevalentemente all’imprenditoria e dal 2019 ha aperto un negozio di abbigliamento di moda e accessori: “Random Pescara”, presente fisicamente nel capoluogo abruzzese e online. Nel 2020 si è anche laureata all’Accademia delle Belle Arti dell’Aquila in Scenografia teatrale e cinematografica, con una tesi su Pirandello.

La figlia della coppia, foto e Instagram

La coppia è molto affiatata e innamorata: non nascondono il desiderio di allargare la loro famiglia. Le polemiche sul loro amore non sono mancate, dato che lei ha 25 anni in meno di lui, ma per loro non è un problema. Veronica Papa ha un profilo Instagram seguito da quasi 15 mila persone.