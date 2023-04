Fabio Testi è fidanzato? Età, lavoro e vita privata

È tutto pronto per il classico appuntamento in compagnia di Mara Venier su Canale 5 nel salotto di Domenica In. La puntata di oggi sarà molto speciale e arriveranno in studio tanti ospiti inediti. Tra questi, anche il celebre attore Fabio Testi. Si racconterà a cuore aperto dall’amore alla carriera. Da sempre la sua vita sentimentale è al centro del gossip, anche per le molteplici relazioni con ragazze giovanissime. Ad oggi Testi è fidanzato? Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo sulla sua nuova fiamma!

La vita privata di Fabio Testi

Fabio Testi ha avuto una vita privata molto movimentata. Nel corso degli anni ’70 si è legato sentimentalmente alle attrici Ursula Andress e Charlotte Rampling. Anni dopo ha sposato il suo primo amore: la stilista spagnola Lola Navarro. I due sono convolati a nozze nel 1979 e sono stati innamoratissimi per anni. Insieme hanno dato alla luce tre figli: Fabio, Thomas e Trini. L’attore ha confessato che lei è stata il suo unico vero amore. Nonostante ciò, il rapporto è naufragato e nel ’96 hanno divorziato. Per qualche anno si è poi frequentato con l’attrice Brooke Shields. Nel gennaio del 2015 Fabio si è sposato per la seconda volta, a Capri, con la gallerista Antonella Liguori. Ma anche questa volta non è andata bene.

Le giovani fidanzate dell’attore

La sua vita amorosa continua ad essere al centro del gossip, soprattutto perché negli ultimi anni è stato soltanto con ragazze molto più giovani di lui. Ad esempio la relazione avuta con la celebre violinista Lisa Agnelli, una ragazza più giovane di lui di ben 47 anni. In quel periodo lui ha sempre dichiarato: “Ci vogliamo bene, gli anni non contano nulla”. Dopo è stato con un’altra misteriosa ragazza, una sessuologa di 34 anni, anche lei decisamente più giovane, dato che lui ha circa 80 anni. Pare che lei lo abbia lasciato dopo pochissimo e sia tornata con il suo ex fidanzato, suo coetaneo. Testi ha poi avuto un’altra breve relazione con una giovanissima immobiliarista, di cui non ha mai rivelato l’identità. Insomma, parliamo sempre di relazioni molto brevi.

Fabio Testi è fidanzato?

Ad oggi tutti si chiedono se Fabio testi sia fidanzato oppure no. Di recente lui è sempre stato molto vago nel rispondere a questa domanda, ma le sue dichiarazioni più recenti non lasciato adito al dubbio. “Per ora dico che c’è una donna con cui mi vedo, una specie di amicizia affettuosa che va avanti da un po’”, ha dichiarato al Corriere della Sera, senza però rivelare l’identità della donna.