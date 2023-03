Fabrizio Biggio, chi è la moglie Valentina De Ceglie: età, lavoro, figli, vita privata e foto

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre ad Alda D’Eusanio che si racconterà a cuore aperto e Denny Mendez, attrice, modella ed ex Miss Italia, anche Fabrizio Biggio, comico e spalla di Fiorello in Viva Rai 2. Lui parlerà dei suoi successi, della sua carriera, ma anche del grande amore che prova per la moglie Valentina, madre dei suoi figli.

La storia d’amore tra Fabrizio Biggio e Valentina

Si chiama Valentina De Ceglie la dolce metà di Fabrizio Biggio, comico, attore, conduttore, volto de I Soliti Idioti insieme all’amico e collega Francesco Mandelli. Non abbiamo molte informazioni sulla donna, che è sicuramente schiva e riservata. Sappiamo, però, che lavora nel mondo della televisione, forse dietro le quinte, e che ha una grande passione: quella per l’arte del crochet. Lei, infatti, ha creato la pagina Instagram Mini Molly Crochet e qui condivide alcune delle sue creazioni, tutte fatte rigorosamente all’uncinetto. E c’è veramente vasta scelta: borse, arredo per la casa, spulciando si trova di tutto.

La nascita del figli

Non abbiamo tante informazioni su Valentina: nulla sulla sua età, sul luogo dove è nato. Ma sappiamo che dal grande amore con Biggio sono nati due figli, Alo e Bianca. “Io sono super disordinato. Se c’è un calzino per terra, non lo vedo: potrebbe restare lì per un mese. Le mie compagne del passato non lo accettavano e infatti sono state fatte fuori, inesorabilmente, una dopo l’altra” – aveva raccontato il comico sulle pagine di Grazia. Valentina, invece, lo ha accettato e i due fanno coppia fissa da tempo. Tra riservatezza, stima, rispetto e amore che non manca. Valentina è molto amica di Alessia Marcuzzi e Katia Follesa, che supportano tutte le sue idee!