Fabrizio Moro: chi è, età, carriera, canzoni, Sanremo 2022, nuova fidanzata, figli, Instagram, testo, video e significato di ‘Sei tu’

Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Domenica In. Si continuerà a parlare di Sanremo 2022 nel salotto televisivo di Mara Venier e arriverà in studio Fabrizio Moro, reduce dal successo sul palco dell’Ariston con il brano ‘Sei tu’.

Fabrizio Moro al Festival di Sanremo 2022: chi è, età, carriera e canzoni

Fabrizio Moro, all’anagrafe Fabrizio Mobrici, è nato a Roma – nel quartiere periferico di San Basilio – il 9 aprile del 1975 sotto il segno dell’Ariete, figlio di genitori calabresi. Ha studiato presso l’Istituto per la cinematografia e la televisione Roberto Rossellini, a Roma. Si è poi trasferito con tutta la sua famiglia a Guidonia Montecelio nel quartiere Marco Simone, per poi stabilirsi a Sant’Angelo Romano e infine a Formello. Per anni si è esibito dal vivo con diversi gruppi musicali giovani in locali e pub. È un musicista autodidatta, ha imparato a suonare la chitarra da solo e ha scritto la prima canzone a quindici anni. Nel 2007 ha partecipato alla 57° edizione del Festival di Sanremo nella categoria Giovani con il brano Pensa, dedicato alle vittime della mafia: ha vinto la manifestazione e si è anche aggiudicato il Premio Mia Martini della Critica. Nel 2008 ha partecipato nuovamente al Festival di Sanremo, con la canzone Eppure mi hai cambiato la vita: si è classificato al terzo posto nella sezione Campioni. In totale, ha partecipato ben sei volte al Festival di Sanremo: nel 2018 ha vinto in coppia con Ermal Meta con la canzone Non mi avete fatto niente. Ha al suo attivo anche una partecipazione al Festivalbar 2007, una all’Eurovision Song Contest 2018 e quattro al Summer Festival.

Chi è la compagna di Fabrizio Moro: figli, vita privata e Instagram

Fabrizio Moro ha avuto una storia d’amore con Giada Domenicone, laureata in architettura d’interni e che nella vita lavora con molte persone note nel mondo dello spettacolo. La coppia – che non si è mai sposata – ha avuto due figli: Libero nato nel 2009 e Anita nata nel 2012. Molto seguito su Instagram, con l’account @fabriziomoropage vanta oltre 500 mila followers.

Fabrizio Moro, testo e video della canzone ‘Sei tu’ del Festival di Sanremo 2022

Si chiama “Sei tu” la canzone con cui Fabrizio Moro salirà sul palco della 72° edizione del Festival di Sanremo. Di seguito il testo completo:

Sei tu che dai origine a quello che penso

La distanza compresa fra me e l’Universo

Il motivo per cui la mia vita è cambiata

Sei tu che hai visto i miei sbagli ma non l’hai giudicata

E sei tu quel confine fra il giorno e la notte

Dove io mi nascondo con le mie mani rotte

Che continuo a scagliare su un muro che non cade giù

Ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto

Sei tu

Che attraversi il mio ossigeno quando mi tocchi

Sei tu

Il mondo che passa attraverso i miei occhi

E sei tu che mi inietti nel sangue il destino

E accompagni i miei passi come fossi un bambino

Sei la cosa più bella che ho sempre difeso

E hai sconfitto i miei dubbi quando io mi ero arreso

Che ci vuole una forza incredibile per dire buongiorno

Mentre provi a vagare fra te e chi sta intorno

Mi hai visto credere in me e poi non crederci più

Ma l’insistenza di esistere appesi ad un filo sottile

Sei tu

Che attraversi il mio ossigeno quando mi tocchi

Sei tu

Il mondo che passa attraverso i miei occhi

Oggi è un giorno per credere in te

Oggi lasciami senza parole

Voglio vivere i sogni che ho fatto anche se

Hai deciso di essere altrove

Oggi è un giorno per credere in te

Oggi lasciami senza parole

Prendi ancora se vuoi la mia rabbia in affitto

La distanza fra un uomo che ha vinto ed un uomo sconfitto

Sei tu

Che attraversi il mio ossigeno quando mi tocchi

Sei tu

Il mondo che passa attraverso i miei occhi

Sei tu

Il mondo che passa attraverso i miei occhi

Sei tu

(Testo Tv Sorrisi e Canzoni)

Significato

E’ una canzone d’amore, un ringraziamento a chi ha cambiato la vita di qualcuno, lo ha fatto senza mai giudicare, ma stando sempre vicino.