Fabrizio Rondolino: chi è, età, carriera, oggi, moglie, biografia, figli e vita privata

Fabrizio Rondolino è un celebre giornalista e scrittore che oggi si racconterà a cuore aperto ai microfoni di Serena Bortone. Sarà uno degli ospiti speciali della nuova puntata quotidiana del salotto di “Oggi è un altro giorno” e racconterà tutto sulla sua vita e il suo lavoro. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui e sulla sua vita!

Chi è Fabrizio Rondolino: età e carriera

Fabrizio Rondolino è nato a Torino il 26 marzo del 1960 e ha 63 anni. Nel corso della sua vita è stato un membro del Partito Comunista italiano e ha scritto per molto tempo è stato il direttore generale del movimento giovanile comunista insieme a D’Alema. Si è laureato in Filosofia Teoretica all’Università degli Studi di Torino e si è poi dedicato al giornalismo politico. Tra il 1999 e il 2010 ha lavorato come editorialista per La Stampa, Vanity Fair e Donna Moderna. Non solo, ha lavorato anche nella parte della comunicazione del Grande Fratello e nel 2009 ha aperto un blog di analisi politica.

Vita privata: moglie e figli

Lo scrittore è molto riservato sulla sua vita privata, ma sappiamo che è sposato con Simonetta Ercolani. Lei è un’autrice e produttrice della televisione italiana. Sappiamo che è una donna molto in gamba e una bravissima scrittrice: nel 2001 ha vinto il premio Flaiano come produttrice del format “Sfide”. Non si hanno altre informazioni su di loro e non è noto se la coppia abbia figli oppure no.

Cosa fa oggi e i libri che ha scritto

Ad oggi Fabrizio Rondolino si è ritirato a vivere in campagna con la moglie nei pressi di Roma. Hanno deciso di dedicarsi agli animali e salvano tantissimi cani e gatti. infatti, negli ultimi anni lui si è dedicato totalmente alla scrittura e ha lasciato da parte il giornalismo. Scrive soprattutto dei suoi adorati amici cani e gatti. Ecco i testi che ha pubblicato: