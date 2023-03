Un passo dal cielo 7, anticipazioni seconda puntata: trama episodi giovedì 6 aprile 2023

Grande ritorno in prima serata su Rai 1 della fiction Un passo del cielo 7, una delle serie più seguite e amate dal pubblico televisivo. Anche questo settimo capitolo, caratterizzato da gradite conferme e new entry molto interessanti per ciò che riguarda il cast, è ripartito in linea con le precedenti stagioni e già si attende con ansia la messa in onda della seconda puntata. Ma cosa vedremo in tv tra una settimana? Ecco tutte le anticipazioni.

Cosa è successo nella prima puntata della fiction con Enrico Iannello e Giusy Buscemi

Prima di addentarci nella trama del secondo appuntamento vediamo cosa è successo nella puntata di giovedì 30 marzo 2023, quella cioè che ha dato il via ufficialmente a questo settimo capitolo. Nell’episodio intitolato “L’uomo degli orsi” a San Vito, per scoprire la verità su Roberta, è tornata Manuela che resta subito coinvolta in un’indagine con Vincenzo. Qui conosce Nathan, uomo misterioso e selvaggio (nuovo volto nel cast di questo settimo capitolo), e Paron, un temuto allevatore. A sconvolgere gli eventi c’è stata un’aggressione a seguito della quale Manuela e Vincenzo hanno scoperto che Adele aveva cercato di incastrare Paron. Carolina, nel frattempo, si è trovata a riflettere sulla possibilità di diventare di nuovo mamma. Anche Nathan, infine, ha avuto un ruolo nelle indagini.

Anticipazioni Un Passo dal Cielo 7 seconda puntata, trama episodi giovedì 7 aprile 2023, cosa vedremo in tv

Vediamo adesso cosa succederà tra appena una settimana. L’appuntamento è per giovedì 7 aprile 2023 in prima serata su Rai 1. In tv vedremo, sempre in due parti, l’episodio intitolato “Altezze diverse”. Ebbene, secondo le anticipazioni una giovane motociclista viene trovata in un crepaccio. Manuela scopre che la morte della ragazza potrebbe essere collegata al misterioso incidente della sua amica Roberta. Quando le indagini portano verso Paron, Manuela trova in Nathan un inaspettato alleato. Nel frattempo, Manuela si lascia coinvolgere da Gregorio, per il quale spera di scoprire la verità e fare giustizia. Intanto, Carolina riceve la visita di un nuovo e affascinante socio, Hans, mentre Vincenzo finisce per scatenare involontariamente la gelosia della compagna.