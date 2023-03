Un passo dal cielo 7, quante puntate sono? Trama, anticipazioni e cast

Un passo dal cielo 7 sta per ritornare con tanti nuovi episodi tutti da scoprire: i fili conduttori di tutte le puntate, saranno, ancora una volta, l’amore per la natura e per l’ambiente, anche in questa nuovissima stagione. La fiction è prevista per domani, giovedì 30 marzo 2023, come sempre in prima serata su Rai 1, ore 21.30.

Come è finito Un passo dal cielo 6? Cosa è successo nell’ultima puntata prima della settima stagione

Un passo dal cielo 7: la natura in primo piano

Saranno otto in totale le puntate che si distribuiranno nelle prossime settimane, tutte ambientate nella splendida e suggestiva cornice delle Dolomiti. Ci saranno tantissimi colpi di scena, intrecci avvincenti e anche nuovi personaggi pronti a fare la loro comparsa durante la narrazione. Tra le guest star della prima puntata, ci sarà anche il mitico Joe Bastianich, mentre nella sesta vedremo un cameo del conduttore Di Unomattina, Massimiliano Ossini. La location, come dicevamo, è di tutto rispetto: le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, Patrimonio dell’Umanità. La natura sarà ancora più centrale in questa settima stagione, e si affronteranno soprattutto i temi attualissimi della sostenibilità e dei cambiamenti climatici. Come ha voluto ricordare anche Enrico Ianniello, che questa volta debutta alla regia regia affiancato da Lazlo Barbo: “La natura è il grande argomento della serie e della nostra vita. Ed è bene ricordare che stiamo rovinando un posto bellissimo che, invece, dovremmo preservare per i nostri figli”.

Siccità e cambiamenti climatici

Sempre Enrico Ianniello ha, poi, raccontato: “Abbiamo toccato con mano il problema della siccità, abbiamo cercato laghi e fiumi rigogliosi e li abbiamo trovati con difficoltà. “Se la mancanza d’acqua è tangibile nello stesso tempo abbiamo anche visto, seppure forse in ritardo, la grande attenzione al problema sia di chi vive lì sulle Dolomiti sia dei turisti. Noi stessi, durante le riprese, siamo stati attenti a rispettare l’ambiente anche con piccole cose come, ad esempio, non calpestare inutilmente l’erba e utilizzare il sentiero disponibile”.

Anticipazioni sul cast di Un passo dal cielo

Come vi abbiamo anticipato ad inizio articolo, saranno otto puntate in tutto per la nuova stagione Un passo dal cielo 7. A quanto pare, uscirà di scena Daniele Liotti, alias Francesco Neri. Di fatto, l’attore ha lasciato la serie per dedicarsi a ‘L’anima gemella’, un’altra serie, più breve, composta da quattro puntate dirette da Francesco Miccichè per Canale 5. All’interno del cast, però, rimarranno solidi ai loro posti i personaggi Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello), Carolina Volpi (Serena Iansiti) e Huber Fabricetti (Gianmarco Pozzoli). Ma non è tutto, perché ci saranno anche delle new entries e qualche ritorno, come Manuela Nappi (Giusy Buscemi), Nathan (Marco Rossetti), Luciano Paron (Giorgio Marchesi), Eva (Rocio Munoz Morales) e Gregorio Masiero (Leonardo Pazzagli).

(Foto in copertina da amorechecambia – Instagram)