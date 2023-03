Come è finito Un passo dal cielo 6? Cosa è successo nell’ultima puntata prima della settima stagione

Prende il via domani, giovedì 30 marzo, Un passo dal cielo 7, la fiction ambientata sulle Dolomiti che andrà in onda su Rai 1. Gli appassionati della serie televisiva che hanno seguito le varie stagioni, fino all’ultima, la numero 6, si chiedono se tutto riprenderà da dove è terminato. Se il nuovo capitolo riparte dall’ultima puntata della precedente stagione, in cui si scopre che Emma non è morta per caso, ma che si è trattato di un omicidio nel quale le prove sono state insabbiate.

La morte di Emma è stata un omicidio

A scoprire che la morte di Emma nasconde altro è stato Vincenzo che ha, però, deciso di non rivelare niente all’amico Francesco il quale, una volta scoperto tutto, prova una forte rabbia e anche dolore nei confronti dell’amico dal quale si sente tradito. Nonostante tentino di confrontarsi i due, ormai, sono distanti, nonostante il tentativo di Vincenzo di spiegare che non voleva provocargli altro dolore, ma solo essere certo di quello che aveva scoperto.

Cosa ha in serbo la nuova stagione

Cosa ha in serbo questa nuova stagione? Tante novità nella nuova stagione che annuncia: nuove storie d’amore, ma anche incomprensioni e nuove dinamiche. Il confronto tra i due fratelli, il commissario inflessibile Vincenzo Nappi e Manuela tornata a San Vito, rispettivamente interpretati da Enrico Ianniello e Giusy Buscemi. Poi i cambiamenti nel nucleo familiare di Vincenzo e della moglie Carolina che ormai è una donna in carriera, e questa nuova posizione della donna mette in crisi il marito. Anche l’incontro tra Manuela e Gregorio è destinato ad apportare grandi novità, l’uomo ha perso da poco la moglie Roberta e tra i due sta nascendo un rapporto intenso, nuovo, ma difficile. Cosa riserverà? Riuscirà Manuela, nella sua veste di ispettrice, a sciogliere i nodi sull’omicidio con il quale si è conclusa la prima serie?