Giusy Buscemi, chi sono i figli: età, marito e vita privata

È tutto pronto per una nuova puntata di “Da noi a ruota libera“, il talk show condotto da Francesca Fialdini. Tra gli ospiti di oggi arriverà in studio anche l’attrice Giusy Buscemi, che si racconterà a cuore aperto tra carriera e vita privata. Parlerà soprattutto della sua famiglia e del desiderio di diventare madre. Siete curiosi di scoprirne di più? Ecco chi sono i suoi tre figli e tutto quello che sappiamo sul loro rapporto.

Giusy Buscemi e il matrimonio con Jan Michelini

Giusy Buscemi ha quasi 30 anni ed è un’attrice ed ex modella italiana laureata in Lettere. Ha conosciuto il regista Jan Michelini sul set di Don Matteo nel 2014, inizialmente non si stavano molto simpatici, ma dopo pochissimo si sono innamorati follemente. Dopo tre anni di fidanzamento lui le ha chiesto di sposarlo in un modo semplice e un po’ insolito, che lei ha raccontato spesso con un gran sorriso. “Eravamo a cena a casa di alcuni amici, stavo lavando i piatti e quando sono tornata in salotto l’ho visto in ginocchio con un anello in mano e mi ha chiesto di sposarlo! Era il 13 maggio”, ha dichiarato. L’entusiasmo li ha travolti e sono convolati a nozze esattamente un anno dopo, il 13 maggio del 2017 nella meravigliosa cornice della città eterna: Roma.

Il desiderio della maternità

Giusy Buscemi ha sempre parlato molto della maternità cercando di portare il suo punto di vista per essere un po’ aiuto alle altre persone. Ha dichiarato di aver sempre voluto dei figli, durante un’intervista ha confessato: “Il mio sogno è di avere otto figli“, ma ha anche ammesso: “Non pensavo che sarei dentata madre la prima volta a 25 anni e la seconda a 26. Quando l’ho detto ai miei amici pensavano fossi pazza, ci vuole molto coraggio a diventare madre nel mondo di oggi”. Ha voluto lanciare anche un messaggio a tutte le ragazze: “Se non ne senti il desiderio, va bene, ma se è solo la paura a trattenerti, devi capire che, anche se ci sono sacrifici e rinunce, otterrai tanto in cambio”. Giusy e san hanno dato alla luce tre figli di cui sono innamoratissimi.

Chi sono i figli di Giusy e Jan?

Dal loro amore sono nati tre figli: La primogenita Caterina Maria è nata l’11 febbraio del 2018 e dopo pochissimo è arrivato anche un fratellino. Il 5 ottobre 2019 è venuto alla luce il secondo figlio, Pietro Maria. Da poco è nato anche il terzo figlio: Elia Maria è nato il 31 luglio 2022. Tutti e tre i figli hanno come secondo nome Maria perché Giusy e Jan sono molto religiosi. Lei ha spiegato in una delle ultime interviste di avere un legame intimo e segreto con la Madonna, che è stato il faro di tutta la sua vita. Ha dichiarato: “Volevamo dare una benedizione speciale ai nostri figli e dedicarla alla Madonna. La fede è una virtù inestimabile per me e anche per mio marito, Jan Maria. La Vergine è stata un faro di guida per noi e consideriamo i nostri figli come un suo dono”. L’innamoratissima coppia non vede l’ora di dare alla luce nuove vite e allargare la famiglia.