Un passo dal cielo 7, Daniele Liotti ci sarà? Anticipazioni e chi sono gli attori. Come sappiamo, la settima stagione della serie televisiva sta per iniziare. Come anche nell’ultima stagione andata in onda, anche per questa parte della storia vedremo un forte recast all’interno dei suoi interpreti. Da quello che sembra circolare in Rai, la storia di questa fiction vedrà un cambio di cast sul modello di altre serie televisive – della stessa emittente – come “Don Matteo” o “Che Dio ci Aiuti”.

Il recast di “Un passo dal cielo 7”, cambia il protagonista

Per la serie televisiva, probabilmente in Italia si potrebbe parlare di un recast da record. Infatti, in sette stagioni il volto del protagonista cambierebbe per la terza volta. Infatti, nel 2011 la serie iniziò con il volto dello storico Terence Hill, nel ruolo dell’ispettore forestale Pietro Thiene. Tra la quarta e la sesta stagione, il timone di protagonista passò nelle mani dell’attore Daniele Liotti, che interpretò Francesco Neri. Un personaggio entrato nei cuori dei telespettatori, grazie anche alla sua storia d’amore con Emma Giorgi (interpretata dall’attrice Pilar Fogliati).

Però tutto faceva presagire, anche a logica, come l’era di Francesco Neri. La sesta stagione si conclude con l’episodio “I guardiani del cielo”, dove lo stesso uomo si trasferisce in Slovenia e fa intuire come probabilmente si vedrà raramente d’ora in avanti nel prodotto televisivo. Lo scettro del programma passerà adesso a un altro protagonista, che avrà il volto dell’attore italiano Giorgio Marchesi. L’artista è già conosciuto al grande pubblico, avendo avuto importati ruoli in fiction come “L’allieva”, “Braccialetti Rossi”, “Un medico in famiglia” e avendo tenuto altre collaborazioni all’interno della dimensione RAI.

Il personaggio nuovo di Giorgio Marchesi

Sentendo le voci degli sceneggiatori di “Un passo dal cielo 7”, il personaggio di Marchesi potrebbe rivelarsi controverso. Proprio questa sua particolarità, in un’epoca dove piace l’antieroe, dovrebbe poter conquistare i telespettatori della rete ammiraglia della Rai.