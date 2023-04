Fabrizio Rondolino, chi è la moglie Simona Ercolani: età, carriera, oggi, figli, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Cristina Scuccia, ex suor Cristina nota per aver partecipato a The Voice, e a Lory Del Santo e il suo giovane fidanzato Marco Cucolo, anche l’autore Fabrizio Rondolino, che si racconterà a cuore aperto. Dalla carriera all’amore per la moglie Simonetta Ercolani.

Cosa sappiamo su Simona Ercolani, moglie di Fabrizio Rondolino

Si chiama Simona Ercolani, all’anagrafe Simonetta, la compagna, ormai da anni, di Fabrizio Rondolino. Lei è un’autrice televisiva, produttrice e vincitrice nel 2001 del Premio Flaiano per tv e radio come produttrice del programma Sfide. Lavora, quindi, nel mondo dello spettacolo, ma dietro le quinte ed è la moglie del noto scrittore. Non sappiamo, però, se la coppia abbia o meno dei figli e sicuramente oggi Rondolino, che si racconterà ai microfoni di Serena Bortone su Rai 1, si lascerà andare senza freni. Parlando sì della sua carriera, dei suoi libri e articoli di successo, ma anche della sua sfera sentimentale e intima che ha sempre cercato di tenere lontano dai riflettori e dal gossip.

La sua carriera

Simona, che è nata a Roma il 20 ottobre del 1963, è anche amministratore delegato e produttore creativo di Stand by me, società di produzione televisiva e multimediale indipendente con sede nella Capitale e fondata da lei nel 2010. Quanto al suo esordio in tv, invece, questo risale al 1991 con il programma Storie vere, poi è stata inviata di Chi l’ha visto? e autrice del rotocalco d’attualità Passioni. Nel 1998, come già anticipato, ha ideato Sfide, programma che nel 2001 ha vinto il Premio Flaiano. Da lì un successo dopo l’altro: ha collaborato a numerosi programmi d’intrattenimento per il prime time di Rai, Mediaset, Sky, Fox e dal 2010 al 2012 è stata tra gli autori di Sanremo.

Instagram

Simona ha un profilo Instagram e con l’account @simonettaercolani vanta oltre 1.000 followers. E qui condivide scatti della sua quotidianità, del suo lavoro.

Cosa sappiamo su Fabrizio Rondolino

Fabrizio Rondolino è un noto giornalista, scrittore e blogger. Sappiamo che è nato a Torino il 26 marzo del 1960 e ha lavorato, nel corso della sua carriera, alla direzione nazionale della Fgci e ha collaborato con L’Unità. Al momento vive a Roma, ma in campagna, e scrive di animali per l’edizione online del Corriere della Sera. Ma non solo. Lui è stato editorialista de La Stampa e ha collaborato con Vanity Fair e Donna Moderna.