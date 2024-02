Fadik di Terra Amara, chi è Polen Emre: carriera, vita privata, età

Polen Emre, chi è Fadik di Terra Amara, ospite di Verissimo sabato 3 febbraio 2024: chi è e quanti anni ha? Tutto su di lei.

Volto molto amato della serie TV turca del momento, Terra Amara, quello di Fadik è un personaggio inizialmente ambiguo, amato tanto o per niente. Difatti, come noto per i telespettatori dello show, si tratta di una giovane donna sempre pronta a giovare di ogni situazione per il suo tornaconto personale. Ma cerchiamo di scoprire di più sulla vita privata dell’attrice che presta il corpo alla domestica della famiglia Yaman: Polen Emre.

Data la risonanza che lo sceneggiato sta avendo, gli ammiratori vorrebbero conoscere di più sul privato della simpatica Polen Emre, che questo sabato 3 febbraio 2024 sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Tutti i dettagli al riguardo.

Chi è Polen Emre, Fadik di Terra Amara

Nata ad Adana (tra l’altro set della telenovela di Canale 5), in Turchia, il 17 luglio del 1991, Polen Emre ha, ad oggi (febbraio 2024), 32 anni. La giovane ha iniziato a muovere i primissimi passi nel mondo dello spettacolo e della recitazione sin dalla tenera età. Effettivamente, da ciò che si apprende, ha preso parte a numerose pièces teatrali sin dall’infanzia. Dopo aver completato la scuola primaria e secondaria nella sua città, si è trasferita ad Istanbul, dove ha conseguito la Laurea presso il dipartimento di radio e televisione della İstanbul Topkapi University.

Dopo di ciò, ha cominciato a recitare come professionista in diversi teatri del distretto di Seyhan (Adana). Ma è nel 2018 che è arrivata la grande occasione con il personaggio di Fadik nella fiction Terra Amara, conosciuta in patria con il nome di Bir Zamanlar Çukurova. Ma non solo televisione, in cui ha ricoperti diversi ruoli dal 2021 al 2024 in prodotti come Sana Söz, Gokturkler Asya’nin Efendileri e Bambaşka Biri, nella sua carriera vi è anche il film del 2022 Karanlık Gece di Özcan Alper.

Inoltre, per la gioia dei fan della simpatica Polen e, soprattutto del suo personaggio Fadik, è rilevante sottolineare che nel 2022 ha ricevuto il Premio Golden Caretta come Miglior attrice non protagonista insieme a Sibel Taşçıoğlu e Yeliz Doğramacılar, rispettivamente Şermin e Füsun.

Fadik di Terra Amara vita privata: chi è il marito

Abbastanza riservata, Polen è sposata con Merț Tetik, giocatore di pallavolo, dal maggio del 2022.

Polen Emre Instagram

L’amatissima (ma non da tutti a causa della sua creatura Fadik) Polen è seguita da circa 256mila follower sul suo profilo Instagram. Il suo nome utente sulla nota piattaforma di Meta è @polenemre. Nel suo feed, la Emre pubblica foto riguardanti la sua carriera, la sua routine e il suo privato.