Falò di confronto a Temptation Island tra Manu e Isabella: la decisione

Manu ha accettato il falò di confronto? Secondo appuntamento con la nuova edizione di Temptation Island 2023 e primi verdetti già in arrivo. La scorsa puntata infatti due concorrenti, Manu e Isabella, hanno lasciato i fan del programma con il fiato sospeso: sì perché alla fidanzata sono bastati pochi filmati e qualche parola di “troppo” pronunciata dal compagno, per far scattare la richiesta di falò anticipato. Ma Manu alla fine ha accettato o no?

Manu ha accettato il falò di confronto con Isabella

Con questa suspense si era chiusa la prima puntata di Temptation Island e chiaramente è salita l’attesa per conoscere il verdetto finale. Secondo alcune anticipazioni emerse prima della messa in onda della puntata tutto lasciava presagire alla decisione di Manu di accettare il falò di confronto voluto da Isabella. Ma sarà andata proprio così?

Manu e Isabella lasciano Temptation Island

Ebbene sì. Stasera, lunedì 3 luglio 2023, la puntata si è aperta proprio con i due fidanzati: e Manu ha deciso di lasciare il reality rientrando a Milano con la fidanzata.