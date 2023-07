Anticipazioni Temptation Island 2023: lo spoiler (involontario), il concorrente non c’è nel filmato

Manu ha accettato il falò di confronto? Sembrerebbe essere questa l’anticipazione (spoiler?) in vista della seconda puntata in onda stasera su Canale 5 in prima serata. A scatenare la curiosità dei fan del programma un indizio, o presunto tale, rivelato dallo stesso profilo Instagram ufficiale di Temptation Island in merito al falò di confronto tra Manu e Isabella il cui esito dovrebbe essere rivelato stasera in tv.

In realtà il video non riguarda nemmeno loro direttamente ma Davide Rosati, un altro dei protagonisti di questa edizione. Ebbene, in un frame si vedono uscire uno dopo l’altro tutti i fidanzati dal pinnettu: e il dettaglio non è sfuggito al popolo della rete.

Manu ha accettato il falò di confronto? Ultime news

Tra i ragazzi a mancare è proprio Manu. Che sia dunque una riprova del fatto che il falò chiesto la scorsa puntata dalla fidanzata Isabella abbia avuto esito positivo? Manu ha quindi accettato il confronto decidendo di lasciare in anticipo insieme alla compagna il bellissimo resort “Is Morous Relais”? Nel breve filmato infatti, che trovate qui di seguito riportato, si vedono sei ragazzi ma, come detto Manu, non c’è.

“Davide si sfoga nel villaggio dei fidanzati e… Per scoprire cos’è successo non ci resta che aspettare la seconda puntata di #TemptationIsland, in onda lunedì 3 luglio in prima serata su Canale 5″

Questo il post pubblicato nelle scorse ore su Instagram. Ancora poche ore dunque e sapremo tutta la verità.

Anticipazioni Temptation Island seconda puntata lunedì 3 luglio 2023

Ma cosa vedremo stasera in tv? Intanto un video lascerà senza parole una delle fidanzate: “Non me l’aspettavo proprio“, sarà il commento alle immagini viste. Vedremo poi lo sfogo di Giuseppe: cosa sarà successo? Francesca invece cederà alle lacrime, e avremo modo di osservare l’inaspettata reazione di Federico. Cosa avrà visto?

Nuovo falò di confronto oggi a Temptation Island 2023

Non solo. Proprio come accaduto nella prima puntata andata in onda lunedì scorso anche stasera qualcuno richiederà un falò di confronto immediato. Dunque da un lato avremo il verdetto per Manu e Isabella, dall’altra una nuova coppia arriverà, forse, già al faccia a faccia risolutivo. Di chi si tratta? E soprattutto: come finirà?