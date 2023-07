Temptation Island, anticipazioni di stasera: cosa è successo tra Manu e Isabella?

Sono varie le indiscrezioni che annunciano una puntata ricca di novità, quella di stasera, 3 luglio, su Canale5, per il secondo appuntamento con il reality ‘Temptation Island’. A fornire delle indiscrezioni su quello che succederà nella serata di oggi è il profilo ufficiale del programma su Instagram.

Diversi i video postati sul canale ufficiale Instagram di Temptation Island

Alcuni video postati su ‘temptationisland_2023’ fanno presagire una serie di colpi di scena. Davide Rosati, che sta partecipando al programma insieme alla fidanzata Alessia Bottiglia, si allontana dal gruppo dopo aver visto qualcosa e dice agli altri: ‘Sono nervoso’. Anche nella storia tra Vittoria e il fidanzato Daniele, si annunciano novità, visto che sempre sul profilo ufficiale del programma guarda un video, al termine del quale dichiara: ‘Ho visto un film… praticamente’.

Che fine ha fatto Manu?

Ciò che maggiormente salta all’occhio, però, è l’assenza di Manu, nel gruppo di fidanzati che lascia il pinnettu. Cosa sarà successo? Manuel, nel programma con Isabella, nonostante una relazione che va avanti da tre anni ha manifestato delle perplessità sul rapporto. La sua fidanzata è benestante, mentre lui fa il tramviere e ritiene che Isabella non lo accetti per quello che è. Anzi, proprio Manu ha raccontato che lei lo avrebbe criticato in varie occasioni. Un racconto che il giovane ha fatto davanti alle telecamere e, di fronte al quale, Isabella ha chiesto un falò chiarificatore. La domanda è: Manu non c’è nel pinnettu perché sta partecipando al falò con la sua fidanzata per avere un confronto e cercare una composizione? Cosa sta succedendo?

Tante le curiosità su questo nuovo appuntamento con il reality. Ma si tratta di risposte che i fan della trasmissione potranno avere solo stasera nel corso della seconda puntata del programma condotto da Filippo Bisciglia, come sempre, in prima serata su Canale 5.