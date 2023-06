Temptation Island, Isabella chiede il falò: Manu si presenterà?

Temptation Island è il reality show di Canale 5 che mette alla prova le coppie in crisi, facendole vivere separate in due villaggi turistici in Sardegna, circondati da tentatori e tentatrici. Il programma, condotto da Filippo Bisciglia, ha subito regalato forti emozioni ai telespettatori. Nella prima puntata, andata in onda lunedì 26 giugno, una delle coppie protagoniste ha già chiesto il falò anticipato, ovvero il confronto per decidere se continuare o meno la relazione. Si tratta di Isabella e Manu, fidanzati da tre anni e mezzo, che hanno mostrato subito delle divergenze e dei dubbi sul loro futuro insieme. Chi sono Isabella e Manu e perché hanno scelto di partecipare a Temptation Island? Cosa li ha spinti a chiedere il falò anticipato? E soprattutto, cosa succederà tra loro al falò? Vediamolo insieme!

Tempation Island: Isabella,delusa, chiede il falò

Isabella, 26 anni, lavora in un’agenzia di organizzazione di eventi, mentre Manu, 27 anni, è un tranviere. I due vivono a Milano, ma provengono da realtà socio economiche diverse: lei è figlia di Milano centro, lui di un quartiere popolare. Questa differenza si manifesta soprattutto quando provano a fare progetti per il futuro: lui vorrebbe convivere e sposarsi presto, lei è più restia e vuole comprendere meglio in che direzione va il loro rapporto. A fare richiesta di partecipazione a Temptation Island è stato lui, per capire se lei lo ama davvero o se la differenza di estrazione sociale è un fattore importante per lei; Manu infatti sente il peso di questa situazione e pensa che Isabella sia troppo esigente e a tratti snob con lui.

Nel corso della puntata, Isabella ha assistito ai video in cui Manu si lamentava di tutto quello che non gli piaceva di lei: il suo carattere forte, il suo modo di vestire, il suo atteggiamento snob. La ragazza si è sentita ferita e delusa dalle parole del fidanzato, che sembrava non apprezzarla per quello che è. “Se pensassi solo ai soldi o a volere quello che dice lui non stavamo insieme tutto questo tempo”, ha commentato Isabella, aggiungendo che l’amore non manca, ma che la convivenza le sembra un passo rischioso. Inoltre quest’ultima ha anche scoperto che Manu aveva mentito sulla sua età: aveva detto di avere 25 anni invece di 27 e questo ha aumentato la sua sfiducia verso il fidanzato e la sua voglia di chiarire.

Il confronto

Dopo aver visto i video, Isabella ha chiesto al conduttore Filippo Bisciglia di poter fare il falò anticipato con Manu, per chiarire una volta per tutte la situazione e capire se vale la pena continuare o meno la loro storia. Il conduttore ha accettato la richiesta e ha informato Manu della decisione della fidanzata. Il ragazzo si è mostrato sorpreso e dispiaciuto, ma ha accettato di presentarsi al falò per affrontare Isabella; ha ammesso di aver sbagliato a parlare male di Isabella e ha detto di essere ancora innamorato di lei. Ha anche spiegato il motivo della sua bugia sull’età: voleva sembrare più giovane e più al passo con lei.

Cosa succederà tra i due? Riusciranno a superare le loro divergenze e a ritrovare la fiducia reciproca? O decideranno di chiudere definitivamente la loro relazione? Per scoprirlo bisognerà seguire le prossime puntate di Temptation Island, ogni lunedì alle 21.20 su Canale 5. Il reality show promette di regalare ancora tante sorprese e colpi di scena, coinvolgendo anche le altre sei coppie partecipanti: Alessia e Davide, Gabriela e Giuseppe, Daniele e Vittoria, Ale e Federico, Francesca e Manuel, Perla e Mirko.