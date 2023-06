Isabella di Temptation Island 2023: chi è, età, lavoro, dove vive, foto, Instagram, chi è il fidanzato Manu

Tutto pronto per Temptation Island 2023 e le coppie in gara sono state svelate tra polemiche e curiosità. Alessia e Manu cercheranno di risolvere i loro problemi d’incompatibilità nel resort sull’isola della Sardegna: funzionerà o sono destinati a lasciarsi? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui e la loro storia d’amore!

Isabella e Manu a Temptation Island 2023: la loro storia

Isabella e Manu sono una delle coppie in gara a Temptation Island 2023. Approderanno sull’isola insieme ad altre sei coppie e si troveranno di fronte a molte sfide. Riusciranno a resistere ai tentatori e alle tentatrici? Lo scopriremo presto. Il loro video di presentazione sulla pagina Instagram ufficiale del programma è stato molto apprezzato e nei commenti sono già nati i primi ‘schieramenti’ a favore di lui. Qual è la loro storia? Nel video raccontano di essere molto incompatibili per come e dove sono nati e cresciuti. Lui viene dalla periferia di Milano ed è cresciuto in un quartiere popolare, mentre lei ha una situazione economica ben diversa e molto agiata. Riusciranno a trovare un punto d’incontro? Ecco il video di presentazione in cui raccontano la loro storia:

Chi è Isabella: età, lavoro, di dov’è

Su di lei si hanno ancora pochissime informazioni, sappiamo soltanto che è nata e cresciuta nel centro di Milano e viene da una famiglia molto ricca. Lei e Manu hanno circa 27 anni e stanno insieme da tre anni e mezzo. Le sue parole durante il video di presentazione sono state molto dure: “Il mio lamentarmi non deriva dal nostro mondo diverso o da modi di vivere differenti, deriva proprio dalla sua persona, dai suoi atteggiamenti. Se non fossi innamorata di Manu, nulla mi terrebbe legata a lui perché ci sono tante cose che non vanno”. La curiosità adesso è altissima: quali sono i difetti di Manu? Riusciranno a rimanere insieme?

Chi è il fidanzato Manu e perché sono in crisi

Anche su di lui si hanno ancora pochissime informazioni. Sappiamo soltanto che viene da un quartiere della periferia povera di Milano, dov’è cresciuto con la sua famiglia. Pare che lavori come ferroviere, ma non c’è ancora una notizia certa in merito. Sappiamo con sicurezza, però, che tra lui e Isabella le cose non stanno andando molto bene. Lui la ama molto e vorrebbero andare a convivere, ma non riescono a trovare un punto d’incontro. Lei vorrebbe vivere nel centro di Milano, tra lusso e negozi di alta moda, mentre lui vorrebbe rimanere in periferia, vicino alla sua famiglia e dove si conduce uno stile di vita più ‘umile’. Lontano dalla frenesia e dal mito dell’apparenza proprio delle grandi città.